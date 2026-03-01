Triunfazo de Salta Basket: le ganó el clásico a Jujuy en tiempo extra

Una victoria épica logró anoche Salta Basket al vencer en condición de visitante a Jujuy Básquet por 97 a 92 en el estadio Federación de la capital de la vecina provincia. Los infernales forzaron la prórroga en dos ocasiones y se quedaron con el triunfo en el segundo suplementario en otra noche de acción de la Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.

El conjunto de Ricardo de Cecco estaba abajo en el último cuarto del reglamentario por dos puntos, pero un doble de Tomás Botta, a cinco segundos del final, igualó las acciones 78 a 78 al completarse los períodos reglamentario.

El partido derivó en el primer tiempo extra, donde Jujuy Básquet volvió a ponerse en ventaja sobre el final de ese parcial. Sin embargo, el capitán salteño Facundo Arias igualó el tanteador en 85 puntos y llevó la definición del clásico norteño al segundo tiempo extra.

En el parcial definitivo hubo paridad en los primeros minutos, pero Salta Basket se hizo fuerte en los dos minutos finales para sacar la ventaja de cinco puntos que le dio el triunfo en casa del equipo jujeño. Ni bien la cuenta del reloj llegó a cero se produjo el gran festejo de los infernales, que se mantienen entre las principales posiciones de la conferencia.

Sahir Abdala fue el goleador de Salta Basket con 22 puntos, mientras que Chance Hunter y Tomás Botta aportaron 20 cada uno. Los infernales volverán a jugar el próximo miércoles, en el Delmi, contra Sportivo Suardi.