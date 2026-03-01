Milei inaugura el período ordinario del Congreso y anuncia su hoja de ruta 2026

Por tercer año, el presidente Javier Milei encabezará hoy la Asamblea Legislativa para dejar formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias del Congreso. Hablará a las 21, en un mensaje transmitido por cadena nacional, en un recinto atravesado por un fuerte operativo de seguridad y por ausencias anunciadas. Como en las dos ocasiones, el libertario buscará ser el centro del prime time de la televisión argentina, además del fuerte despliegue que tendrá con su equipo en las redes sociales.

Será recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien mantiene un enfrentamiento político abierto. La tensión entre ambos volvió a escalar en las últimas semanas por diferencias en el manejo del Senado y el control de cargos clave. La imagen de ambos compartiendo el estrado será inevitable y concentrará buena parte de la atención política.

El discurso, que se prevé de unos 45 minutos, fue trabajado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al asesor Santiago Caputo. En la Casa Rosada aseguran que tendrá tres ejes: un balance de los dos primeros años de gestión, un repaso de la "herencia recibida" y una hoja de ruta con las reformas que el Gobierno pretende impulsar en 2026.

Los temas

Milei llegará al Congreso con la reforma laboral ya convertida en ley, la ley penal juvenil aprobada y otros proyectos avanzados. En su entorno sostienen que enumerará "todos los proyectos estratégicos" para este año, entre ellos la reforma política, el nuevo Código Penal, la reforma tributaria, cambios en Seguridad Nacional y la Ley de Financiamiento Universitario. También podría haber referencias a modificaciones en la Ley de Salud Mental y a iniciativas vinculadas con inteligencia.

El Presidente insistirá en el eje fiscal, la promesa de "inflación cero", la baja del déficit y la apertura comercial. Se esperan menciones al acuerdo con la Unión Europea y a la relación con Estados Unidos. No faltarán críticas a sectores industriales y la reivindicación del RIGI, la modernización laboral y el rumbo económico adoptado desde diciembre de 2023.

En la Casa Rosada descartan, por ahora, avanzar con las vacantes en la Corte Suprema y con pliegos pendientes en la Justicia Federal, aunque el mandatario podría hacer alguna alusión a la necesidad de completar cargos sensibles.

El oficialismo llega con mayor fortaleza parlamentaria tras las elecciones de medio término: cuenta con 95 diputados y 21 senadores propios, y mantiene diálogo fluido con aliados y legisladores cercanos a gobernadores dialoguistas, clave para alcanzar quórum y mayorías especiales. Confía en acelerar el envío de proyectos a partir de la próxima semana.

La oposición más dura no estará completa. El bloque de senadores justicialistas anticipó que no asistirá a la Asamblea, y algunos gobernadores que ya habían marcado distancia con iniciativas centrales del Gobierno tampoco estarán en el recinto.

Con ese escenario, Milei buscará marcar el rumbo de su tercer año de mandato, exhibir gobernabilidad y reforzar la idea de que el ciclo de reformas estructurales continuará en los próximos meses.

Cúneo Libarona, con un pie afuera

Otra vez se vuelve a hablar de la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, uno de los tres miembros del gabinete original de Javier Milei, los otros dos son Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Ayer fuentes oficiales dijeron que prepara su salida y que, como se dijo en octubre de 2025, el motivo es recuperar su vida familiar, profesional y universitaria. Deja como herencia haber impulsado el Código Procesal Penal Acusatorio en 17 provincias, e impulsar el proyecto de ley penal juvenil con Patricia Bullrich.