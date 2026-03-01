La ruta nacional 68 habilitada, con precaución tras los derrumbes

La Dirección Nacional de Vialidad informó que quedó habilitado el tránsito en los tramos afectados por los derrumbes sobre la Ruta Nacional 68, uno de los principales corredores hacia los Valles Calchaquíes.

Las tareas de despeje se realizaron durante todo el fin de semana y continúan este domingo en los sectores laterales de la calzada. El operativo permitió garantizar el paso de los miles de usuarios que viajaron a Cafayate por el tradicional festival folclórico que se desarrolla cada año en esa localidad.

Desde el organismo solicitaron circular con precaución, especialmente entre los kilómetros 23 y 44, debido a la presencia de equipos viales y al importante caudal de vehículos que emprenden el regreso.