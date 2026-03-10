Austin Powder consolidó su programa de voluntariado

Austin Powder Argentina, División Petroquímica, compartió los resultados correspondientes al año 2025 de su Programa de Voluntariado Corporativo, una iniciativa ya consolidada dentro de la compañía que promueve el compromiso activo de sus colaboradores con las comunidades donde opera. Durante el período, 27 voluntarios participaron de las acciones, aportando más de 280 horas de voluntariado que permitieron desarrollar 9 iniciativas y generar un impacto directo en más de 600 personas.

A lo largo de 2025, el programa impulsó iniciativas orientadas al fortalecimiento de habilidades, la adopción de prácticas responsables y la construcción de entornos más seguros. Entre las acciones desarrolladas se destacó el Curso de Operario Industrial, que combinó contenidos técnicos con instancias de formación en armado de CV, preparación para entrevistas laborales y de Seguridad e Higiene. También se llevó adelante un curso de carpintería, con foco en emprendedurismo, construcción de juegos con pallets de madera, seguridad en los espacios de trabajo y uso de elementos de protección personal. Estas propuestas se complementaron con talleres de verano de robótica, manejo de emociones y salud mental, y con charlas sobre la industria, finanzas saludables y el rol de la mujer en el ámbito industrial.

El programa también contempló iniciativas orientadas al cuidado del medio ambiente y la mejora de espacios comunitarios, como talleres de formación ambiental en escuelas primarias, un programa de forestación que incluyó la construcción de un invernadero para la producción de plantines forestales, y la construcción de juegos y una cerca perimetral con pallets reciclados en una escuela de zona rural, promoviendo la reutilización de materiales y la generación de entornos educativos más seguros y sostenibles.

De cara a 2026, la compañía ya está trabajando en los programas de este año, que se definen siempre en función de las necesidades identificadas junto a la comunidad, con el objetivo de seguir generando valor social de manera sostenible.

Marcela Cruz, Supervisora de RR.II., Comunicaciones y Sustentabilidad de Austin Powder Argentina, señaló "El voluntariado corporativo nos permite transformar el compromiso de nuestros colaboradores en acciones concretas que generan impacto real. Los resultados de 2025 reflejan un trabajo sostenido, alineado con nuestros valores y con las necesidades de las comunidades".