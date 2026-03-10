Se investigan los disparos contra un vehículo en ruta 34

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, investiga las circunstancias de un hecho ocurrido durante la madrugada del pasado viernes sobre Ruta Nacional 34.

Según los primeros datos recabados, un vehículo que circulaba en sentido Salvador Mazza a la ciudad de Salta habría sido interceptado por otro rodado, desde el cual se efectuaron disparos de arma de fuego. El chofer del automóvil en cuyo interior viajaban una mujer y sus hijas, continuó su marcha hasta poder solicitar intervención policial.

En un primer momento tomó intervención personal del destacamento policial de General Ballivián, y posteriormente se dio participación a efectivos de la Brigada de Investigaciones, quienes trabajan bajo las directivas de la Fiscalía.

Por disposición de la fiscal Souto, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y de los accesos a la localidad, la toma de testimonios, el levantamiento de evidencias balísticas, y peritajes sobre el vehículo involucrado, a fin de reconstruir la mecánica del episodio e identificar a los posibles autores.

Asimismo, se realizan tareas investigativas y de análisis de información para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Cabe destacar que no se registraron personas lesionadas, aunque el vehículo presenta daños compatibles con impactos de arma de fuego.