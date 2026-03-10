Una mujer acusó a su ex de lesiones y amenazas

La investigación se inició a partir de denuncias radicadas por la mujer, quien relató distintos episodios de violencia ocurridos en su domicilio del barrio Islas Malvinas, en Rosario de Lerma, pese a que el acusado se encontraba debidamente notificado de medidas judiciales que le prohibían acercarse y mantener contacto con la damnificada.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó a un hombre de 35 años como presunto autor de los delitos de desobediencia judicial (dos hechos), amenazas y lesiones doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en concurso real, en perjuicio de su expareja. Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por la defensa oficial y desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención.

Uno de los hechos ocurrió el 19 de febrero, cuando el hombre se presentó en el domicilio de la mujer en el barrio Islas Malvinas, e ingresó sin autorización. Según el relato de la denunciante, el acusado se encontraba en aparente estado de ebriedad y comenzó a realizarle reclamos vinculados a la relación que habían mantenido durante aproximadamente cuatro años y de la que nació un hijo en común de cinco años. En medio de la discusión, el hombre le dejó dos escoriaciones lineales en el brazo derecho, compatibles con una agresión física.

Un segundo episodio fue denunciado como ocurrido el 7 de marzo, cuando el hombre volvió a presentarse en el mismo domicilio y comenzó a reclamarle por la denuncia. Ante esta situación, la mujer llamó al 911. El acusado fue trasladado a la Comisaría Segunda de Rosario de Lerma.

Tenía una perimetral

El fiscal Escalante destacó que de las actuaciones surge además que el acusado se encontraba debidamente notificado desde el 21 de febrero de 2026 de medidas cautelares vigentes, las cuales le prohibían ejercer actos de violencia, comunicarse con la denunciante por cualquier medio y acercarse a menos de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier sitio que frecuentara. Pese a estas restricciones, habría concurrido nuevamente al domicilio de la víctima.