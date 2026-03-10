Desde la Cámara de Turismo advierten que muchos empresarios están pidiendo préstamos y que cuesta llegar a fin de mes

El vicepresidente de la Cámara de Turismo de Salta, Mariano García Cainzo, advirtió que muchas empresas del sector atraviesan una situación económica delicada y que a varios establecimientos se les está haciendo difícil sostener su actividad. Según señaló, algunos empresarios incluso recurren a préstamos o a la venta de bienes para poder afrontar los gastos y llegar a fin de mes.

En diálogo con Radio Salta, el dirigente explicó que el panorama genera preocupación entre quienes integran la actividad turística. “Realmente a todos nosotros, los empresarios del sector, nos está costando mucho llegar a fin de mes. Muchas empresas no lo están haciendo: están pidiendo préstamos o vendiendo cosas para poder sostenerse”, expresó.

García Cainzo señaló que el contexto coloca al sector en una situación compleja y que, como representantes de la actividad, sienten tanto responsabilidad como temor por el escenario actual. “Representamos a todo un sector que está en crisis y en una situación compleja. Eso nos da mucho miedo, pero también una gran responsabilidad”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno para impulsar medidas que ayuden a reactivar el turismo en la provincia. “Tenemos que seguir trabajando más cerca que nunca con el Gobierno, alentando y proponiendo acciones que se hagan en conjunto”, planteó.

Entre las iniciativas en marcha, mencionó la campaña de promoción turística de cara a Semana Santa. Según explicó, se están difundiendo videos promocionales en distintos mercados y la próxima semana se realizará una presentación en Buenos Aires ante operadores turísticos y medios de comunicación.

La expectativa del sector está puesta en ese fin de semana largo, uno de los períodos clave del calendario turístico. “Esperemos que ya este próximo fin de semana largo de Semana Santa empecemos a tener buena ocupación”, señaló.

El dirigente también destacó la importancia de los grandes eventos para atraer visitantes y dinamizar la actividad. En ese sentido, valoró el anuncio del regreso del TC2000 a la provincia, previsto para mayo.

“Para nosotros es maravilloso porque son generadores de movimiento. La gente se moviliza por actividades y eventos, ya no solo por un lindo paisaje”, afirmó.

Finalmente, García Cainzo remarcó que el turismo compite cada vez más en un escenario globalizado, donde los destinos deben ofrecer propuestas y experiencias que incentiven el viaje. “Hoy competimos con el mundo. Una persona que está en Buenos Aires o en cualquier lugar puede elegir entre muchos destinos, por eso necesitamos generar motivos para que elijan venir a Salta”, concluyó.