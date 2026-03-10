Rosario de Lerma: se derrumbó la pared de una casa de adobe durante el temporal



Una vivienda de adobe sufrió el derrumbe de una de sus paredes en Rosario de Lerma en medio de las fuertes lluvias que se registran en distintas zonas de la provincia de Salta. El hecho generó preocupación entre los vecinos del sector, aunque no se reportaron personas heridas.

El episodio se produjo mientras rige un alerta amarillo por tormentas emitido para amplias regiones de la provincia, con precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Según el informe meteorológico, en los Valles Calchaquíes y el valle de Lerma se esperan acumulados de lluvia de entre 35 y 55 milímetros. El alerta rige desde las 18 hasta la medianoche para los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

En tanto, el aviso se extiende hasta el mediodía del miércoles para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de áreas montañosas de Cafayate.

También se emitió alerta para sectores de la prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria, donde el fenómeno se mantendrá vigente hasta las 6 de la mañana del miércoles.

Para el este y el sur provincial se estiman precipitaciones de entre 20 y 70 milímetros hasta el mediodía del miércoles en los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín y las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria.

El alerta también alcanza al departamento Rivadavia, donde se prevé que las tormentas se extiendan desde las 18 hasta el mediodía del miércoles.

El Servicio Meteorológico advirtió que las tormentas podrían presentarse de forma aislada pero con intensidad variable, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.