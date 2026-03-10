Mañana es el lanzamiento de la campaña antigripal en Salta

El Ministerio de Salud Pública realizará el acto lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal 2026, este miércoles 11 de marzo, a las 9 de la mañana en el Centro de Salud N° 40 de barrio 9 de Julio y simultáneamente, en toda la provincia, se dará inicio a las inoculaciones. El acto estará encabezado por el titular de la cartera sanitaria, Federico Mangione.

Las dosis estarán disponibles en forma gratuita para las personas comprendidas dentro del grupo objetivo establecido a nivel nacional. Se aplicarán en hospitales, centros de salud, vacunatorios públicos y a través de agentes sanitarios en las zonas cubiertas por APS.

La vacunación gratuita está destinada a:

Personal de salud (sector público y privado).

Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.

Puérperas, hasta 10 días posteriores al parto.

Niños, de entre 6 y 24 meses.

Mayores de 65 años.

Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo.

Se esperan aplicar alrededor de 300 mil dosis a la población objetivo con o sin obra social.