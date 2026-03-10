Crisis entre el IPS y odontólogos: la obra social niega la deuda y los profesionales mantienen sus reclamos

La atención odontológica para afiliados del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que varios profesionales suspendieran las prestaciones, lo que generó incertidumbre entre los afiliados de la obra social provincial.

Frente a esta situación, el IPS difundió este martes un comunicado en el que negó tener deudas con el sector y aseguró que no recibió una comunicación formal sobre la medida adoptada por algunos odontólogos.

“La decisión de interrumpir la atención responde a una medida unilateral, adoptada por fuera del ámbito de diálogo institucional que el Instituto mantiene con los prestadores”, señalaron desde el organismo.

El instituto también buscó llevar tranquilidad a los afiliados al afirmar que continúa trabajando para garantizar la normal prestación de los servicios de salud.

Recomendación a los afiliados

En el mismo comunicado, el IPS pidió a los afiliados que no paguen consultas o prácticas odontológicas que se encuentren dentro de la cobertura de la obra social.

En caso de que algún paciente haya abonado una prestación de manera particular, el organismo indicó que podrá solicitar el reintegro presentando una nota junto con la factura de la práctica realizada, los datos del profesional interviniente y el CBU para la acreditación.

Según informó la obra social, se dispusieron equipos administrativos para recepcionar y agilizar estos pedidos, con el objetivo de evitar que los afiliados resulten perjudicados por la suspensión de servicios.

El reclamo de los odontólogos

Desde el sector odontológico, en cambio, sostienen que el conflicto lleva varios meses y que está vinculado principalmente con la falta de actualización de aranceles y demoras en los pagos.

Representantes de la Asociación Odontológica Salteña, el Círculo y la Sociedad de Odontólogos de Salta se reunieron el 4 de marzo con el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, para plantear la situación.

Foto: Pablo Yapura

Según indicaron, actualmente trabajan con valores fijados en junio de 2025 y denuncian que los pagos se realizan con retrasos de hasta tres meses. “En marzo se percibió el 50% de diciembre y en cuotas”, afirmaron tras la reunión.

Entre los puntos planteados también figura la necesidad de modificar el sistema de validación de prácticas mediante token, ampliar su duración a 24 horas y revisar el modelo de contrato con la obra social provincial.

Reunión con senadores

En medio del conflicto, representantes del sector mantuvieron este martes una reunión con legisladores de la Comisión de Salud del Senado provincial para exponer la situación.

Durante el encuentro, los odontólogos reiteraron la necesidad de actualizar los aranceles, mejorar el sistema de auditoría de las prácticas a través de la plataforma Traditum y permitir mayor movilidad en el padrón de prestadores.

Los senadores se comprometieron a recabar información y a mediar entre el sector y el IPS para buscar una salida al conflicto.