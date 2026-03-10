Espaldarazo financiero para el proyecto de litio Rincón de Rio Tinto en Salta por US$1.175 millones

El proyecto de litio Rincón, que desarrolla la minera anglo-australiana Rio Tinto en la Puna salteña, recibió un fuerte respaldo financiero internacional. La compañía aseguró un paquete de financiamiento por US$1.175 millones de parte de cuatro entidades financieras internacionales prespara avanzar con la construcción y expansión del emprendimiento.

El financiamiento proviene de la Corporación Financiera Internacional (IFC), IDB Invest, Export Finance Australia (EFA) y el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC). Los fondos permitirán impulsar el desarrollo del proyecto, que prevé una inversión total de US$2.500 millones y apunta a alcanzar una producción aproximada de 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.

La construcción de la planta comenzó el año pasado e incluye la ampliación del campamento minero y el desarrollo de la infraestructura del sitio. Según el cronograma del proyecto, la primera producción está prevista para 2028, con un período estimado de tres años para alcanzar la capacidad plena. El yacimiento tendría una vida útil cercana a los 40 años.

El director ejecutivo de Aluminio y Litio de Rio Tinto, Jérôme Pécresse, destacó el respaldo financiero internacional. “Este paquete de financiamiento amplía nuestras fuentes de capital para el proyecto Rincón y respalda la ejecución continua de nuestra cartera de crecimiento en litio, impulsada por las atractivas perspectivas de largo plazo derivadas de la transición energética. Agradecemos el fuerte apoyo de IFC, IDB Invest, Export Finance Australia y JBIC a medida que avanzamos con el proyecto Rincón”, señaló.

La apuesta de la banca internacional

Hasta el momento, el único monto confirmado dentro del paquete es el de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo privado del Grupo Banco Mundial, que otorgará un préstamo de US$400 millones a Rio Tinto. Se trata de la mayor inversión individual que actualmente tiene este organismo en su cartera de proyectos.

El resto del financiamiento se completa con aportes de IDB Invest y de los bancos de desarrollo de Japón (JBIC) y Australia (Export Finance Australia), aunque por ahora no se informó públicamente cuánto aportará cada uno.

Un proyecto clave para el litio argentino

El proyecto Rincón contempla la construcción de una planta capaz de producir hasta 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, volumen suficiente para abastecer aproximadamente a un millón de vehículos eléctricos por año.

A lo largo de sus cuatro décadas de operación, se estima que el emprendimiento podría generar ingresos cercanos a los US$15.000 millones, consolidando a Salta como uno de los polos clave del litio en el denominado “triángulo del litio” sudamericano.

Primer envío comercial

En paralelo con el avance del proyecto, Rio Tinto anunció ayer desde Nueva York, junto al gobernador Gustavo Sáenz, que realizó el primer envío comercial desde Rincón. Se trata de 200 toneladas de carbonato de litio, distribuidas en 10 contenedores que fueron embarcados en el puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, China.

La carga será almacenada en instalaciones propias de la compañía en ese país para su posterior distribución en el mercado asiático, uno de los principales centros de demanda global de litio para la fabricación de baterías.







