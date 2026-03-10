Restablecen el paso en la ruta provincial 43 tras un corte preventivo por la crecida del río Juramento

La Municipalidad de El Galpón restableció el tránsito en la ruta provincial 43, luego de un corte preventivo que se realizó durante la mañana de este martes en la zona cercana al río Juramento, ante la crecida provocada por las lluvias.

La intervención se llevó a cabo para evitar que el agua avanzara hacia el barrio San Francisco, uno de los sectores más vulnerables ante el desborde del río. Para contener la situación, se dispuso el cierre momentáneo del paso y la apertura de un canal de escurrimiento que permitió encauzar el caudal.

En el lugar trabajaron equipos municipales con maquinaria y personal, en un operativo coordinado por el intendente Federico Sacca, quien siguió de cerca el desarrollo de las tareas destinadas a proteger a las familias del sector.

Una vez controlada la situación, el municipio avanzó con la reposición del tramo intervenido y la liberación del tránsito en la ruta provincial 43.

De todos modos, desde el Ejecutivo municipal informaron que la situación continúa bajo monitoreo permanente y advirtieron que, en caso de registrarse nuevos ingresos de agua o desbordes, se volverá a disponer un corte preventivo de la ruta para resguardar a los vecinos.