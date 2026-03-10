PUBLICIDAD

Deportes

Semana de goles y presentaciones en Juventud Antoniana

Ayer jugó dos amistoso con Zapla y mañana jugará con Libertad de Metán. Se viene la nueva camiseta.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 01:06

Juventud Antoniana no para. Mientras espera su debut que sería el viernes 20 de marzo, frente a Sarmiento, en Chaco por el Torneo Federal A, los dirigidos por Germán Noce jugaron ayer dos encuentros ante Altos Hornos Zapla.
El primer encuentro de fue victoria por 1 a 0 con gol de Jhon Jailer Palacios, mientras que en el segundo choque se impuso 5 a 0 con goles de Bracamonte, Mune, Condori, Mateo y Serrano.
El próximo amistoso del "santo" será mañana jueves a las 21 hs en el Fray Honorato Pistoia, ante Libertad de Metán, con público antoniano.
Y este viernes, a partir de las 20 en el Nuevo Casino Alberdi realizará la presentación oficial del plantel y de la nueva camiseta.

