PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
11 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

medio oriente en guerra
Aniversario de la muerte de Miguel Ragone
Centro Juventud Antoniana
Torneo Primera Nacional 2026
La Liga Profesional
caso de las francesas
medio oriente en guerra
Aniversario de la muerte de Miguel Ragone
Centro Juventud Antoniana
Torneo Primera Nacional 2026
La Liga Profesional
caso de las francesas

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Aceleran definiciones para Taca Taca y crecen las expectativas

El CEO de la empresa a cargo del proyecto se reunió con el canciller argentino en el Argentina Week, donde se anunció, también, la primera exportación de litio de la planta de Rio Tinto en Salta.

Pablo Ferrer

Miércoles, 11 de marzo de 2026 01:06
El gobernador Gustavo Sáenz junto a sus pares de otras 10 provincias en la apertura de Argentina Week en Nueva York.

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El evento de negocios Argentina Week, en Nueva York, ya dejó dos noticias relevantes para el sector minero de Salta: el anuncio del primer envío comercial de carbonato de litio producido por el proyecto Rincón Litio de la multinacional Rio Tinto, y nuevas definiciones vinculadas al desarrollo del proyecto cuprífero Taca Taca, impulsado por la empresa canadiense First Quantum Minerals.

En el caso de Rincón, la compañía de capitales australianos y británicos informó el primer envío comercial de carbonato de litio producido en la provincia, un cargamento de 200 toneladas con destino a China.

Avances

En paralelo, la agenda del encuentro incluyó una reunión de trabajo entre el canciller argentino Pablo Quirno y el CEO de First Quantum Minerals, Tristan Pascall, en la que el proyecto Taca Taca fue uno de los ejes centrales.

El emprendimiento, ubicado a unos 35 kilómetros de Tolar Grande, en el departamento Los Andes, es considerado uno de los yacimientos de cobre más relevantes aún no desarrollados en el país.

La inversión estimada alcanza los 5.250 millones de dólares, con un plan de desarrollo que prevé hasta 4.000 empleos durante la etapa de construcción y alrededor de 2.000 puestos de trabajo en la fase operativa.

Fuentes de la compañía canadiense confirmaron a El Tribuno que el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto se encuentra en una etapa avanzada y que los equipos técnicos trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Minería para completar el proceso de evaluación.

A un paso del RIGI

Una vez obtenida la aprobación ambiental, la empresa a cargo de Taca Taca prevé avanzar con la presentación formal del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ante el gobierno Nacional.

El proyecto contempla una producción promedio anual cercana a las 291.000 toneladas de cobre durante los primeros diez años de operación, con una vida útil inicial estimada de 35 años.

En términos operativos, Taca Taca se desarrollará mediante una explotación a cielo abierto. El diseño inicial prevé procesar 40 millones de toneladas de mineral por año, con posibilidad de expansión a 60 millones de toneladas anuales.

Inversión para Rio Tinto

El proyecto de litio Rincón, que desarrolla la minera anglo-australiana Rio Tinto en la Puna salteña, recibió un fuerte respaldo financiero internacional. La compañía aseguró un paquete de financiamiento por US$1.175 millones de parte de cuatro entidades financieras internacionales prespara avanzar con la construcción y expansión del emprendimiento. El financiamiento proviene de la Corporación Financiera Internacional (IFC), IDB Invest, Export Finance Australia (EFA) y el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC). Los fondos permitirán impulsar el desarrollo del proyecto, que prevé una inversión total de US$2.500 millones y apunta a alcanzar una producción de 60.000 tn anuales de carbonato de litio.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD