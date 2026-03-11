Causa Cuadernos: Cristina debe declarar en el Tribunal

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó ayer los 55 planteos de las defensas que pidieron la nulidad a lo largo de las 13 audiencias en la causa Cuadernos, y confirmó que el próximo 17 de marzo los acusados, entre los que se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner, declararán de manera presencial en el salón Auditorium del Tribunal.

Así, Fernández de Kirchner será indagada de manera presencial el martes 17 de marzo a las 9 en los Tribunales de Comodoro Py.

El pedido de nulidad partió desde la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como el e ministro de Planificación Julio De Vido, que argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los ocho cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno por una serie de alteraciones en algunos ejemplares.

Para el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso.

Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión, lo que anularía su utilización como prueba en el juicio.

Ayer, el TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, dio a conocer la resolución sobre las cuestiones preliminares.

"Como se leyó el 30 de diciembre, los planteos de nulidad, la inadmisibilidad o comparecencia de testigos, o modificaciones de los documentos, ya tuvieron su momento de planteo y correspondiente respuesta: todo fue rechazado" y eso habilitó al TOF 7 a iniciar el juicio.

Al finalizar la lectura de la resolución, el presidente del TOF 7 informó que la semana próxima iniciarán las indagatorias en este juicio. Serán de manera presencial en la Sala AMIA de Comodoro Py.

La exPresidenta fue enviada a juicio por el delito de asociación ilícita en carácter de jefa en más 204 hechos de cohecho pasivo, esto es: recepción de sobornos.