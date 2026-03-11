Crece la versión sobre que el líder de Irán estaría herido

El rumor crece a medida que pasan las horas y que no hay imágenes actuales del nuevo líder supremo de irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, quien según distintas fuentes habría resultado herido en uno de los bombardeos de Israel y Estados Unidos.

Según fuentes citadas por el diario The Jerusalén Post, el líder religioso, sucesor de su asesinado padre Ali Jamenei (quien falleció en el primer día de la guerra el 28 de febrero como consecuencia de los ataques), "sigue siendo capaz de llevar a cabo sus deberes y administrar los asuntos de estado".

Según el periódico, la televisión estatal iraní informó el lunes que Mojtaba Jamenei había resultado herido, sin precisar más detalles sobre el hecho o la gravedad de las heridas.

Mojtaba Jamenei fue oficializado como nuevo líder supremo del régimen de los ayatolás el último domingo, luego de que fuera elegido sucesor de s padre por el Consejo de Expertos que integran 88 clérigos.

Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, se desconoce el paradero de Mojtaba Jamenei, algo considerado esencial para proteger su vida y para la supervivencia del régimen.

Sin embargo, medio internacionales abrieron un interrogante acerca de que pese a la importancia que implica su designación, no se han divulgado videos ni fotos del flamante guía supremo. Esto echó a rodar más dudas sobre el estado de salud del ayatola.

Mojtaba Jamenei es considerado un dirigente religioso de línea dura, incluso más conservador que su padre Ali Jamenei.

Nuevos ataques

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de hoy una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon "el corazón de Tel Aviv", en Israel, además de las "bases enemigas americanas-sionistas en Erbil", la principal ciudad del Kurdistán iraquí, y la Quinta Flota naval estadounidense, desplegada en Oriente Medio.

Según Fars, esta "ola" de ataques iba a continuará por al menos tres horas más.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron haber identificado misiles lanzados desde Irán y aseguraron estar trabajando para "interceptar la amenaza". Desde que empezó la escalada bélica, diez israelíes murieron por los bombardeos iraníes.