Cumbre Motors presenta la DS300: confort y potencia

Cumbre Motors, la concesionaria oficial de Voge en Salta, trae una renovación en su línea de motocicletas con la llegada de la nueva DS300, un modelo que ha sido perfeccionado para ofrecer una combinación de tecnología avanzada, mayor confort y un diseño más atractivo. En diálogo con El Tribuno, Martín Monte, asesor comercial de Cumbre Motors, compartió los detalles de esta moto que está capturando la atención de los motociclistas locales.

"En comparación con el modelo anterior, la DS300 presenta una serie de mejoras que la hacen mucho más completa y atractiva para quienes buscan una moto de alta calidad a un precio competitivo", destacó Monte.

La nueva DS300 se distingue por su elegante renovación estética y su equipamiento mejorado. Entre sus principales mejoras se incluyen:

* Nuevos colores disponibles, como el clásico negro con rojo mate o el negro con detalles en cobre. A fin de mes, se sumará un color innovador: Viper Green, que ofrece un look único con detalles en verde.

* Asientos calefaccionables para mayor comodidad en días fríos.

* Puños calefaccionables, una característica que proporciona mayor confort al conductor en climas fríos.

* Tablero TFT, que ofrece una visualización clara y moderna de la información clave mientras conduces.

Además de estas novedades estéticas y de confort, la DS300 mantiene sus características técnicas más destacadas:

* Motor de 30 caballos de fuerza, ideal para quienes buscan potencia y rendimiento en cada recorrido.

* Caja de 6 velocidades, que permite un manejo ágil y eficiente.

* ABS delantero y trasero, garantizando la seguridad en cualquier tipo de terreno y situación.

* Llanta de aleación, para un mejor rendimiento y estética.

* Top case de 40 litros, un accesorio de serie que ofrece gran capacidad de carga.

Facilidades de pago

Para facilitar la adquisición de la nueva DS300, Cumbre Motors ofrece facilidades de pago tanto para quienes prefieren el precio contado como para aquellos que opten por financiación. En efectivo, los compradores reciben una atención especial, mientras que aquellos que opten por pagar a 12 cuotas también podrán hacerlo mediante financiación propia de la concesionaria o a través de tarjetas de crédito.

Los interesados en conocer más sobre la nueva DS300 o probarla personalmente pueden acercarse a Cumbre Motors, Santa Fe 696, Salta Capital. También pueden ponerse en contacto con Martín Monte, asesor comercial de la concesionaria, al teléfono 387-210-7240, de lunes a viernes de 9 a 18.