Gobernadores en la semana de Argentina

La participación de gobernadores argentinos junto al presidente Javier Milei en la Argentina Week 2026 en Nueva York fue presentada como una señal de coordinación entre Nación y provincias para promover inversiones y mostrar el potencial productivo del país ante el mundo.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que la presencia conjunta de mandatarios provinciales refleja una "madurez dirigencial" que permite exhibir a la Argentina como un destino atractivo para el capital internacional. Según sostuvo, el país está recuperando "centralidad" en el escenario global gracias a sus recursos estratégicos.

"Hay un gesto de madurez dirigencial, donde las provincias junto con la Nación nos ponemos de acuerdo para hacer vidriera de todo el potencial que tiene la Argentina", afirmó Torres, al mencionar sectores como hidrocarburos, energías renovables, pesca, minería, logística y producción alimentaria.

En la misma línea, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó de la apertura del encuentro en Nueva York, donde Milei expuso ante líderes del sector financiero y corporativo internacional.

A través de sus redes sociales, Sáenz señaló que estos encuentros permiten "seguir fortaleciendo vínculos y mostrar al mundo el enorme potencial productivo de nuestro país y de nuestras provincias".

El mandatario salteño destacó que Salta ofrece "confianza, institucionalidad, seguridad jurídica y grandes oportunidades en minería, energía y agroindustria", y remarcó que el objetivo es atraer inversiones que se traduzcan en desarrollo y empleo en la provincia.