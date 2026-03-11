Omar Exeni busca eliminar los fueros a los político

"Con mi equipo de trabajo estamos avanzando en el proyecto legislativo que propone declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial para revisar el régimen de inmunidades de arresto de funcionarios públicos", señaló el diputado provincial Omar Exeni.

El legislador aseguró que el objetivo del proyecto es adecuar las instituciones a los principios de igualdad ante la ley y fortalecer la transparencia en la función pública, eliminando privilegios procesales que puedan obstaculizar el accionar de la justicia.

"La propuesta no afecta la inmunidad de opinión, que seguirá garantizando la libertad de expresión de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, ni el régimen de juicio político previsto por la Constitución", dijo.

Además, el proyecto propone que la ciudadanía sea quien tenga la última palabra, convocando a una consulta popular para que los salteños decidan si apoyan o no la reforma constitucional. La iniciativa se inscribe en un contexto de debate institucional que ya se dio en Chubut, con el objetivo de modernizar las instituciones y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema democrático.