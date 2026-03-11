PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
11 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

caso de las francesas
Rutas anegadas
Inundaciones en Tucumán
Apolinario Saravia
La Caldera
casos de chikungunya
festival del libro
caso de las francesas
Rutas anegadas
Inundaciones en Tucumán
Apolinario Saravia
La Caldera
casos de chikungunya
festival del libro

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Murió un hombre que recibió una descarga eléctrica en un galpón de avenida Yrigoyen

El episodio ocurrió pasada las 8.30 en un loca ubicado el avenida Yrigoyen al 2.200.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 10:17

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una persona falleció por una descarga eléctrica este miércoles en un galpón situado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 2252, en la ciudad de Salta. Tras el hecho, al lugar acudieron efectivos policiales y personal sanitario para asistir a la víctima. El incidente ocurrió en la intersección con José de Gurruchaga, en el ingreso al barrio María Esther. Mientras tanto, agentes de la Policía iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD