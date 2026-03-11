Charla sobre arte, ética y política en salta: analizarán las obras de Chaunac y Arias

La conferencia estará a cargo del sociólogo y politólogo Pedro Marcelo Ibarra y se realizará el viernes 13 de marzo a las 18.30 en el Espacio de Arte Contemporáneo de Design Suites.El espacio LuCo Arte organizará la conferencia “Una esquina de direcciones múltiples. Arte, ética y política en las obras de Arias y de Chaunac”, una propuesta de reflexión que busca analizar los vínculos entre la práctica artística, el pensamiento ético y los debates políticos contemporáneos.

La charla estará a cargo de Pedro Marcelo Ibarra, sociólogo y politólogo, docente universitario y ensayista, quien propondrá una lectura crítica de las obras de ambos artistas desde una perspectiva interdisciplinaria. El objetivo es poner en diálogo el arte con los dilemas sociales, simbólicos y políticos de la actualidad.

Ibarra es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y por la New School for Social Research, además de licenciado en Ciencia Política por la UBA. Actualmente se desempeña como docente en la Maestría y Especialidad en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta y en la Especialidad en Derecho de Familia de la Universidad Católica de Salta.

También cumple funciones como coordinador de Estrategias y Estadísticas en la Asesoría General de Incapaces del Ministerio Público de Salta. A lo largo de su trayectoria publicó y editó diversos trabajos académicos, entre ellos Pobreza: un glosario internacional (CLACSO) y Lecciones sobre el Ministerio Público. Desde 2024 desarrolla además una producción sostenida de textos sobre arte contemporáneo.

La conferencia se realizará el viernes 13 de marzo a las 18.30 en el Espacio de Arte Contemporáneo de Design Suites Salta, ubicado en pasaje Castro 215, en la ciudad de Salta.

La actividad es con entrada libre y gratuita y está organizada íntegramente por LuCo Arte. Al finalizar el encuentro, los asistentes podrán participar de un happy hour con cerveza Salta.

El Espacio de Arte Contemporáneo funciona como sede de estas propuestas culturales, acompañando la circulación de proyectos curatoriales y de reflexión impulsados por la galería en la ciudad.