Río Pilcomayo: Lucio Rojas mostró como desmontan la casa de su padre para salvar sus pertenencias

Mientras el río Pilcomayo continúa bajo monitoreo en el norte salteño, el cantante folclórico Lucio “Indio” Rojas apareció este 11 de marzo en un video desde el Chaco salteño en el que mostró cómo trabajan para evacuar parte de la casa de su padre en la comunidad de Marca Borrada, ubicada muy cerca del cauce del río.

El artista, hermano del también reconocido músico Jorge Rojas, explicó que junto a familiares y vecinos comenzaron a retirar pertenencias y estructuras de la vivienda ante la proximidad del agua. El objetivo es poner a resguardo los objetos de mayor valor para la familia ante una eventual crecida.

“Queremos agradecerle a la Municipalidad porque nos están ayudando desde hace algunos días. Como verán estamos desarmando parte de la casa de mi papá, por lo menos las cosas que importancia tienen para la familia. El río está cerquita, si el agua baja esto queda como está”, expresó el cantante en el video que difundió en redes.

Según relató, la Municipalidad colaboró con un tractor y un carro para poder trasladar muebles y otros elementos hacia un lugar más seguro, lejos de la zona que podría verse afectada si el caudal del río aumenta en las próximas horas.

En paralelo, las autoridades provinciales mantienen un seguimiento permanente de la situación del Pilcomayo. Desde el Comité de Emergencia Climática, la Secretaría de Seguridad, Defensa Civil y la Policía de Salta realizan monitoreos constantes en distintos sectores del municipio de Santa Victoria Este.

De acuerdo con los reportes oficiales, el pico máximo de la crecida se registró en la madrugada del 9 de marzo con 5,88 metros. Posteriormente el nivel comenzó a descender y en las primeras horas del día se ubicó en 5,70 metros, sin que se registraran desbordes en los sectores monitoreados, aunque continúan las guardias preventivas ante cualquier cambio en el comportamiento del río.