11 de Marzo, Salta
Conflicto en Medio Oriente
Metán
Río Pilcomayo
Mundial 2026
Chile
Tucumán
Cámara de Senadores de la Nación
Acuerdo con los fondos buitres
Causa AFA
posco argentina
Salta

POSCO Argentina realizó un Seminario Informativo y Visita Técnica para empresas en Catamarca

POSCO Argentina realizó en Catamarca un seminario informativo y una jornada de visitas técnicas destinadas a empresas interesadas en participar como proveedoras del proyecto de litio Sal de Oro. El encuentro permitió presentar los procesos de contratación de servicios y fortalecer los vínculos con el entramado productivo local y regional. 
Miércoles, 11 de marzo de 2026 22:59

POSCO Argentina llevó adelante un Seminario Informativo y una jornada de Visitas Técnicas destinada a empresas interesadas en conocer oportunidades de trabajo vinculadas a sus operaciones, en un encuentro realizado en la oficina de la compañía en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

La actividad se desarrolló en febrero pasado y reunió a representantes de empresas locales y regionales con el objetivo de presentar información general sobre los procesos de contratación de servicios y fortalecer los vínculos con el entramado productivo de la provincia.

Durante la jornada se realizaron dos instancias informativas, en las que el equipo de POSCO Argentina compartió lineamientos sobre los criterios de participación para proveedores y contratistas, así como los estándares de seguridad, calidad y cumplimiento que orientan las operaciones de la compañía. Posteriormente, se llevaron a cabo visitas técnicas a empresas interesadas, permitiendo generar un espacio de intercambio directo y conocimiento mutuo.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa POSCO Argentina para promover la participación de proveedores locales y regionales en la cadena de valor del proyecto Sal de Oro, fomentando el desarrollo productivo, la transparencia en los procesos y la construcción de relaciones de largo plazo con el sector empresarial.

A través de este tipo de encuentros, la compañía continúa fortaleciendo su compromiso con el desarrollo económico regional y con la generación de oportunidades para empresas de Catamarca vinculadas al crecimiento de la actividad minera.

