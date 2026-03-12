Bullrich reafirmó el respaldo del Gobierno al campo

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, participó ayer de la vigésima edición de Expoagro 2026 y ratificó el compromiso del Gobierno nacional con el sector agropecuario. La legisladora arribó al mediodía al predio ferial ubicado en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, acompañada por un grupo de senadores de su espacio político, con quienes recorrió distintos sectores de la muestra.

Durante su visita, Bullrich mantuvo un encuentro institucional con los organizadores de la feria y posteriormente realizó un recorrido por los stands y espacios de la exposición, donde dialogó con productores, empresarios y expositores del sector agroindustrial. En ese contexto también brindó declaraciones a la prensa.

Uno de los ejes centrales de sus declaraciones fue la posibilidad de avanzar con una nueva reducción de retenciones, uno de los reclamos más reiterados por los productores presentes en Expoagro. En ese sentido, la legisladora sostuvo que el Gobierno mantiene "un compromiso especial" con el campo y remarcó que los Derechos de Exportación (DEX) continuarán bajando en la medida en que esa decisión no afecte la política fiscal del Ejecutivo.

"Nuestro compromiso, como siempre, es bajar lo más que podamos los impuestos y las retenciones, que son un impuesto totalmente regresivo. Pero siempre tenemos una premisa muy clara: mantener el superávit, que es lo que nos da estabilidad en el país", señaló.

La senadora recordó además que durante el actual Gobierno ya se aplicaron reducciones en los derechos de exportación para distintos productos, especialmente los regionales. Según explicó, la intención del oficialismo es continuar en esa dirección, siempre que el equilibrio de las cuentas públicas no se vea comprometido.

"Ustedes saben que ya ha habido varias bajas de retenciones a los productos regionales y también a algunos de los productos más importantes. La idea es seguir avanzando en ese camino, porque creemos que el campo es uno de los grandes motores de la economía argentina", sostuvo.

Bullrich estuvo acompañada durante su visita por varios senadores libertarios, entre ellos Bartolomé Abdala, Francisco Paoltroni, Vilma Bedia, Pablo Cervi, Joaquín Benegas Lynch y María Emilia Orozco.

Consultada sobre la situación de la industria, la legisladora consideró que el movimiento económico vinculado al agro muestra señales positivas. En ese sentido, destacó la actividad de los sectores que rodean a la producción agropecuaria.

"Cuando uno mira la industria que está alrededor del campo, la cantidad de tractores que se venden, la cantidad de camionetas que se comercializan y la producción que tiene Argentina tanto para el mercado interno como para la exportación, la verdad es que se ve una actividad muy dinámica", afirmó.

Durante su recorrida por el predio ferial, Bullrich evitó pronunciarse sobre otros asuntos de la agenda política nacional.

Cambios normativos

Bullrich aprovechó su visita a Expoagro para mencionar algunos de los cambios normativos impulsados por el Gobierno que, según explicó, buscan mejorar las condiciones de inversión y empleo en el sector productivo. "Vinimos a contarles todas las cosas que se pueden hacer y las herramientas que surgieron a partir de la ley laboral. Creemos que estas reformas pueden generar más oportunidades de trabajo y facilitar el crecimiento del sector", afirmó.

Expoagro es una de las ferias agroindustriales más importantes del país y reúne cada año a productores, empresas, instituciones y referentes políticos vinculados al campo, en un espacio donde se exhiben nuevas tecnologías, maquinaria agrícola, insumos y servicios destinados a la producción. La presencia de dirigentes nacionales volvió a poner en el centro del debate la agenda económica y fiscal vinculada al sector.