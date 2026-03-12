Histórica liberación de reservas estratégicas de petróleo

En un contexto marcado por el conflicto bélico en Medio Oriente, los precios del petróleo prolongaron ayer su tendencia alcista y las principales bolsas mundiales cerraron a la baja. Con el objetivo de compensar la abrupta caída en el suministro de petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, tras los ataques de EEUU e Israel a la nación persa, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciaron que liberarán gradualmente 400 millones de barriles de petróleo al mercado.

La AIE decidió así sacar al mercado un tercio de las reservas estratégicas de sus 32 estados miembros para afrontar la crisis actual de subida de precios por el bloqueo del estrecho de Ormuz, iniciado hace una docena de días, pero la medida ha sido insuficiente para aliviar la presión sobre los mercados. Las bolsas europeas cerraron a la baja, aunque sin dejarse llevar por el pánico, tras el anuncio de la liberación de reservas.

"La decisión fue unánime", declaró el director general de la AIE, Fatih Birol, en una declaración a la prensa que se producía a la misma hora en la que daba comienzo la reunión virtual de los líderes del G7, convocados por el presidente francés, Emmanuel Macron.

La AIE, dijo Birol, seguirá "monitoreando la situación" y emitirá "nuevas recomendaciones si fuera necesario". Tras un respiro que duro pocas horas, el precio del crudo Brent reanudó su tendencia alcista. La señal es contundente: los 400 millones de barriles, constituyen la mayor liberación de reservas en la historia de la AIE, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. La liberación anterior, de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, alcanzó los 182 millones de barriles.

Los jefes de Estado y de gobierno del G7 debatieron la medida. Macron elogió la coordinación entre los países occidentales para usar sus reservas para lanzar "una señal al mercado mundial del petróleo y hacer bajar los precios". Esa decisión "equivale a 20 días de los volúmenes que se exportan a través del estrecho" de Ormuz, precisó Macron, que agregó que los países del G7 "representan el 70%" de los 400 millones de barriles, que son "el máximo acordado".

"Lo implementaremos por etapas", explicó, y pidió al resto de países que eviten cualquier medida de restricción a la exportación para facilitar la fluidez en el mercado, en un claro mensaje a China e India. Sin mencionar a Pekín, Macron enfatizó que los países miembros de la AIE querían garantizar que "otros países no acumulen reservas indebidas" aprovechando la situación.

Se disparan los costos de los pasajes

El recrudecimiento de las tensiones bélicas en Oriente Medio comenzó a afectar a la industria aérea internacional, manifestándose a través de una reconfiguración de los flujos de tráfico y una presión económica sin precedentes sobre los insumos básicos. Ante esta situación, muchas aerolíneas ya han comenzado a aplicar "recargos por combustible" (fuel surcharges).

Aerolíneas cobrará un extra

Aerolíneas Argentinas anunció ayer que cobrará en forma temporal a sus pasajeros un cargo adicional para hacer frente al alza de precios en el combustible para aviones a partir del conflicto bélico desatado en Medio Oriente.

De acuerdo al monitor de precios del 'jet fuel' de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), desde el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, y hasta el viernes último, el precio del combustible para aviones registró un alza del 58,4%.

En el caso de los vuelos regionales e internacionales, el cargo será de entre 10 y 50 dólares por tramo, según el destino. Para los vuelos domésticos, el cargo a aplicar será de 7.500 pesos (5 dólares) por tramo.