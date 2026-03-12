PUBLICIDAD

12 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Pymes a Milei: "Sin industria nacional no hay futuro para la Argentina"

En la inauguración del Argentina Week en Nueva York, el Presidente había asegurado que "los empresarios que defienden la producción argentina son unos chorros", y el titular de IPA lo cruzó.
Jueves, 12 de marzo de 2026 01:32
El entramado productivo argentino es el principal generador de empleo en el país.

Escuchar esta nota - 00:00

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, cuestionó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra empresarios argentinos y advirtió que el país atraviesa una situación productiva que requiere diálogo y políticas para fortalecer la industria.

Las declaraciones del mandatario, realizadas durante una exposición en Nueva York, volvieron a apuntar contra empresarios como Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (FATE y Aluar), lo que generó repercusiones en el sector industrial.

En ese sentido, Rosato sostuvo que la Argentina necesita poner el foco en cómo recuperar la producción y el empleo, en un contexto donde numerosas pymes enfrentan caída del consumo, aumento de costos y dificultades para sostener la actividad.

"Las pymes industriales estamos atravesando un momento muy difícil. Hay empresas que están reduciendo producción, otras aplicando suspensiones y muchas que luchan día a día para no cerrar sus puertas", afirmó.

Fortalecer la producción

En ese sentido, señaló que la discusión pública debería centrarse en cómo fortalecer el entramado productivo argentino, que es el principal generador de empleo en el país.

"El desafío de la Argentina no es atacar a quienes producen, sino generar condiciones para que la industria crezca, invierta y genere trabajo", sostuvo el dirigente empresario.

Rosato remarcó además que las pymes industriales representan uno de los pilares de la economía nacional, por lo que consideró fundamental avanzar en políticas que promuevan la producción, el mercado interno y la competitividad.

"Sin industria nacional, sin pymes y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina", subrayó.

¿Qué dijo Milei?

"Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con (Paolo) Rocca, con (Javier) Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios", disparó el mandatario este martes ante un auditorio repleto.

"Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó la Argentina corrupta", añadió el mandatario. "Fueron ellos los que atacaron a los argentinos durante años", aseveró.

 

Temas de la nota

