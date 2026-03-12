Presentan este viernes la novela "Lágrimas de invierno", de José Agüero Molina

La ciudad de Salta será escenario de la presentación de la novela gráfica “Lágrimas de invierno”, una obra del autor José Agüero Molina que reúne el trabajo de distintos guionistas del continente. El encuentro se realizará este viernes 13 de marzo a las 21.15 en el espacio Gatsby, ubicado en Belgrano 747.

El evento incluirá la presentación oficial del libro y la entrega de ejemplares a los asistentes. La publicación se destaca por su formato de novela gráfica y por el carácter colaborativo de su desarrollo, en el que participaron guionistas americanos que aportaron diferentes miradas y estilos narrativos.

La propuesta combina narrativa visual y literaria para construir una historia ambientada en un contexto marcado por tensiones y contrastes, elementos que se reflejan también en la estética de la obra.

La actividad está abierta al público y busca generar un espacio de encuentro entre el autor, los colaboradores y los lectores interesados en el mundo de la novela gráfica y la producción cultural independiente. Durante la velada se compartirán detalles sobre el proceso creativo de la obra y su desarrollo editorial.