PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
12 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

guerra en medio oriente
consumo de pan
Juicio a la narcomodelo
bandas en tartagal
Defensora General de Salta
Tiroteo en EEUU
Inflación
Salta
Casa abandonada
guerra en medio oriente
consumo de pan
Juicio a la narcomodelo
bandas en tartagal
Defensora General de Salta
Tiroteo en EEUU
Inflación
Salta
Casa abandonada

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Múltiples allanamientos y tres bandas delictivas desarticuladas en Tartagal

Más de 120 policías participaron de un megaoperativo llevado adelante por el Departamento de Investigaciones de la Zona Norte de la Policía de Salta. Se realizaron allanamientos en General Ballivián, Mosconi y Tartagal, donde se secuestraron armas de fuego, droga y diversos elementos sustraídos. El procedimiento se realizó en el marco de distintas causas por robo calificado.
Jueves, 12 de marzo de 2026 12:57

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Efectivos del Departamento de Investigaciones de la Zona Norte realizaron un amplio operativo que contó con la participación de más de 120 policías pertenecientes a distintas Unidades Especiales del Distrito de Prevención 4, en el marco de diversas investigaciones por robo calificado con uso de arma de fuego.

En este contexto, desde la madrugada de hoy se concretaron 12 allanamientos en la localidad de General Ballivián y en distintos barrios de General Mosconi y Tartagal. Como resultado del procedimiento, se logró desarticular tres bandas delictivas que operaban bajo las modalidades de irrupción en viviendas, robo de motocicletas y piratería del asfalto.

En el marco del operativo, siete personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las Fiscalías y Juzgados intervinientes, informó el jefe del Departamento de Investigaciones Norte, Diego Aguirre Guantay.

Durante los allanamientos se secuestraron armas de fuego, proyectiles, motopartes, vehículos, herramientas, teléfonos celulares, documentación de interés para las causas y más de medio kilo de droga. En este aspecto también intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía.

El despliegue operativo fue supervisado por el subjefe de Policía, Walter Toledo, el director general del Distrito de Prevención 4, Marcelo Contrera y el  subdirector General de Investigaciones, Ariel  Medina.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD