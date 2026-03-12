Múltiples allanamientos y tres bandas delictivas desarticuladas en Tartagal

Efectivos del Departamento de Investigaciones de la Zona Norte realizaron un amplio operativo que contó con la participación de más de 120 policías pertenecientes a distintas Unidades Especiales del Distrito de Prevención 4, en el marco de diversas investigaciones por robo calificado con uso de arma de fuego.

En este contexto, desde la madrugada de hoy se concretaron 12 allanamientos en la localidad de General Ballivián y en distintos barrios de General Mosconi y Tartagal. Como resultado del procedimiento, se logró desarticular tres bandas delictivas que operaban bajo las modalidades de irrupción en viviendas, robo de motocicletas y piratería del asfalto.

En el marco del operativo, siete personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las Fiscalías y Juzgados intervinientes, informó el jefe del Departamento de Investigaciones Norte, Diego Aguirre Guantay.

Durante los allanamientos se secuestraron armas de fuego, proyectiles, motopartes, vehículos, herramientas, teléfonos celulares, documentación de interés para las causas y más de medio kilo de droga. En este aspecto también intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía.

El despliegue operativo fue supervisado por el subjefe de Policía, Walter Toledo, el director general del Distrito de Prevención 4, Marcelo Contrera y el subdirector General de Investigaciones, Ariel Medina.