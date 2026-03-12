PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
12 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gran Hermano
Vóley
guerra en medio oriente
consumo de pan
Juicio a la narcomodelo
bandas en tartagal
Defensora General de Salta
Tiroteo en EEUU
Gran Hermano
Vóley
guerra en medio oriente
consumo de pan
Juicio a la narcomodelo
bandas en tartagal
Defensora General de Salta
Tiroteo en EEUU

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Ada Guillermina Zunino juró como nueva Defensora General de Salta y y reemplaza a Martín Diez Villa

La designación fue propuesta por el Poder Ejecutivo provincial y contó con el acuerdo del Senado de la Provincia, en cumplimiento del procedimiento previsto por la Constitución provincial para la cobertura de este cargo. 
Jueves, 12 de marzo de 2026 15:17
El Procurador General tomó juramento a Ada Guillermina Zunino como Defensora General de Salta.

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Ada Guillermina Zunino asumió este jueves como nueva Defensora General de la Provincia de Salta en un acto realizado al mediodía en el salón auditorio Facundo de Zuviría de Ciudad Judicial. La ceremonia fue encabezada por el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, en su carácter de presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público.

Notas Relacionadas

Durante el acto de jura estuvieron presentes el vicegobernador Antonio Marocco y la asesora general de Incapaces, Mirta Lapad, junto a autoridades del Poder Judicial, funcionarios provinciales y municipales, legisladores, magistrados, integrantes del Ministerio Público y familiares de la flamante funcionaria.

El Procurador General tomó juramento a Ada Guillermina Zunino como Defensora General de Salta.

La designación de Zunino fue formalizada mediante el Decreto N.º 138 del Ministerio de Gobierno y Justicia, publicado el 5 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, luego del acuerdo otorgado por el Senado provincial en una sesión especial.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 101 y 165 de la Constitución de la Provincia de Salta, la titular del Ministerio Público de la Defensa ejercerá sus funciones por un período de seis años, con la posibilidad de ser designada nuevamente.

El Procurador General tomó juramento a Ada Guillermina Zunino como Defensora General de Salta.

Reemplazo de Martín Diez Villa

Zunino reemplaza en el cargo a Martín Diez Villa, quien se desempeñaba como Defensor General y recientemente asumió como ministro de la Corte de Justicia de Salta.

La nueva Defensora General cuenta con una amplia trayectoria en la magistratura. Desde 2015 se desempeñó como jueza de Garantías de Primera Nominación y anteriormente fue jueza de Primera Instancia de Personas y Familia de Segunda Nominación en el Distrito Judicial Tartagal.

El Ministerio Público de la Defensa tiene a su cargo la representación legal y la garantía del acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad, función clave dentro del sistema judicial de la provincia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD