Ada Guillermina Zunino juró como nueva Defensora General de Salta y y reemplaza a Martín Diez Villa

Ada Guillermina Zunino asumió este jueves como nueva Defensora General de la Provincia de Salta en un acto realizado al mediodía en el salón auditorio Facundo de Zuviría de Ciudad Judicial. La ceremonia fue encabezada por el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, en su carácter de presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público.

Durante el acto de jura estuvieron presentes el vicegobernador Antonio Marocco y la asesora general de Incapaces, Mirta Lapad, junto a autoridades del Poder Judicial, funcionarios provinciales y municipales, legisladores, magistrados, integrantes del Ministerio Público y familiares de la flamante funcionaria.

El Procurador General tomó juramento a Ada Guillermina Zunino como Defensora General de Salta.

La designación de Zunino fue formalizada mediante el Decreto N.º 138 del Ministerio de Gobierno y Justicia, publicado el 5 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, luego del acuerdo otorgado por el Senado provincial en una sesión especial.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 101 y 165 de la Constitución de la Provincia de Salta, la titular del Ministerio Público de la Defensa ejercerá sus funciones por un período de seis años, con la posibilidad de ser designada nuevamente.

Reemplazo de Martín Diez Villa

Zunino reemplaza en el cargo a Martín Diez Villa, quien se desempeñaba como Defensor General y recientemente asumió como ministro de la Corte de Justicia de Salta.

La nueva Defensora General cuenta con una amplia trayectoria en la magistratura. Desde 2015 se desempeñó como jueza de Garantías de Primera Nominación y anteriormente fue jueza de Primera Instancia de Personas y Familia de Segunda Nominación en el Distrito Judicial Tartagal.

El Ministerio Público de la Defensa tiene a su cargo la representación legal y la garantía del acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad, función clave dentro del sistema judicial de la provincia.