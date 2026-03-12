"No se puede más": vecinos denuncian el abandono de una casa del IPV en el barrio Pinares

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Vecinos del barrio Pinares denunciaron la situación que viven desde hace años por una vivienda del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) que, según aseguran, se encuentra abandonada desde hace aproximadamente una década.

De acuerdo con el testimonio de residentes de la zona, el inmueble se transformó en un foco de inseguridad y problemas sanitarios que afecta directamente a las casas linderas.

“Es una situación que vivimos hace años en el barrio. Tengo la casa de al lado abandonada hace aproximadamente 10 años”, relató una vecina.

Plagas y deterioro

Los vecinos sostienen que el estado del inmueble es preocupante y que la falta de mantenimiento generó distintos problemas sanitarios. Según contaron, dentro de la vivienda se detectaron plagas y animales que luego se trasladan a las casas cercanas.

“Hay panales enormes de avispas, lauchas y alacranes. Tuve que hacer fumigar mi casa hace dos semanas porque es insostenible”, explicó un residente.

El deterioro de la propiedad también generó acumulación de maleza y espacios que facilitan que personas ingresen sin control.

Denuncian robos y presencia de ladrones

Otro de los problemas que preocupa a los vecinos es que, según aseguran, delincuentes utilizan la vivienda abandonada como refugio o punto de escape. “El sábado mis vecinos llamaron a la policía porque se metieron dos chicos a la madrugada”, señaló una vecina.

Días después, relató, se produjo un robo en una de las casas cercanas. “El martes se metieron en el fondo de mi casa y me robaron una bicicleta. Entraron por ahí porque mi fondo está junto al de esta casa abandonada”, contó.

También aseguró que la presencia de personas en el lugar es frecuente durante la noche. “Ayer volvieron cerca de las 21 dos ladrones. Mi vecino les gritó y saltaron el portón para escaparse”, relató.

Reclamos a la policía y falta de respuestas

Los vecinos indicaron que realizaron denuncias ante la Policía, pero sostienen que la respuesta es limitada.

Según contaron, desde la fuerza les explicaron que no pueden ingresar al inmueble sin una orden judicial.

“El policía me dijo que tendría que ir a la municipalidad porque ellos no pueden entrar a las viviendas sin una orden judicial”, señaló una vecina.

Además, sostienen que el problema no sería aislado en el barrio. “Nos dijeron que hay otra casa en otra manzana también abandonada y que los ladrones las usan como aguantaderos”, afirmaron.

Reclamo al IPV

Frente a esta situación, los vecinos cuestionaron que una vivienda construida por el Estado permanezca abandonada durante tantos años.

“Yo no comprendo cómo una vivienda que entrega el Instituto Provincial de Viviendas puede estar en estas condiciones cuando hay miles de personas esperando una casa”, expresó una residente.