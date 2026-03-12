PUBLICIDAD

13 de Marzo, Salta, Argentina
Manuel Adorni
guerra entre Irán e Israel
Grupo Green
Crecida del río Bermejo
Tucumán
el diablo viste a la moda 2
Video viral
River Plate
Internacionales

Día 13 de la escalada en Medio Oriente: Estados Unidos afirma haber atacado más de 6.000 objetivos en Irán

Washington asegura que la ofensiva militar conjunta con Israel continúa avanzando mientras el conflicto entra en su decimotercer día y aumenta la tensión en toda la región.
Jueves, 12 de marzo de 2026 19:56
Estados Unidos afirma haber atacado más de 6.000 objetivos en Irán. Foto: NA - Xinhua

La guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en su día 13 de hostilidades, con una intensificación de los bombardeos sobre territorio iraní. 

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses ya atacaron más de 6.000 objetivos dentro de Irán desde el inicio de la ofensiva militar lanzada a fines de febrero.

La campaña militar, denominada “Furia Épica”, se desarrolla en coordinación con Israel y tiene como objetivo debilitar las capacidades militares del régimen iraní, incluyendo instalaciones militares, bases navales, centros de mando y sistemas de defensa aérea.

Una ofensiva aérea y naval sin precedentes

El Pentágono sostiene que los ataques están dirigidos principalmente contra la infraestructura militar iraní y contra objetivos considerados amenazas para las fuerzas estadounidenses y sus aliados en la región.

Durante los primeros días de la guerra, Estados Unidos ya había informado haber alcanzado miles de objetivos militares, incluyendo instalaciones estratégicas, sistemas de misiles y embarcaciones de la marina iraní. Con el paso de los días, el número de blancos alcanzados continuó aumentando hasta superar los seis mil.

De acuerdo con las autoridades militares estadounidenses, la ofensiva busca desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní y reducir su capacidad de proyectar ataques en Medio Oriente.

Irán responde con ataques y el conflicto se expande

Mientras Washington asegura que la campaña militar avanza, Irán responde con ataques con misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos y sus aliados en el Golfo Pérsico, lo que elevó el riesgo de una guerra regional más amplia.

Las tensiones se extendieron a varios países de la región, con incidentes militares reportados en zonas cercanas al estrecho de Ormuz y ataques que también alcanzaron instalaciones estratégicas en países del Golfo.

Un conflicto que sigue sin señales de final

A pesar de que desde Washington se mostró optimistas sobre el desarrollo de la ofensiva, analistas advierten que el conflicto todavía podría prolongarse durante semanas y seguir escalando en distintos frentes de Medio Oriente.

En paralelo, aliados regionales de Teherán como milicias en Líbano e Irak comenzaron a involucrarse en los enfrentamientos, lo que incrementa la preocupación internacional sobre una posible expansión del conflicto más allá de Irán.

Con más de diez días de bombardeos, represalias y amenazas cruzadas, la guerra en Medio Oriente continúa desarrollándose sin una salida diplomática clara mientras las principales potencias del mundo siguen de cerca la evolución del conflicto.

