Disparos en la ruta 34: detuvieron a un hombre por el ataque a tiros contra un vehículo

La Fiscalía Penal de Embarcación investiga un grave incidente ocurrido durante la madrugada del viernes pasado sobre la Ruta Nacional 34, cuando un vehículo que se dirigía desde Salvador Mazza hacia la ciudad de Salta fue interceptado por otro rodado desde el cual se efectuaron disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el automóvil atacado era conducido por un remisero que trasladaba a una mujer y a sus dos hijas. En medio del trayecto, otro vehículo se acercó y desde su interior realizaron varios disparos que impactaron contra el rodado.

Ante la situación, el conductor aceleró y logró llegar hasta el destacamento policial de General Ballivián para pedir ayuda. Afortunadamente, ninguna de las personas que viajaban en el vehículo resultó herida, aunque el automóvil presentó daños compatibles con impactos de bala.

Un detenido por el ataque

Tras diversas tareas investigativas, efectivos policiales lograron detener a un hombre de 31 años señalado como presunto autor de los disparos. La captura se produjo luego de un operativo en el que se localizó una camioneta en la que se movilizaba junto a otros sospechosos.

Según la investigación, los atacantes habrían intentado simular un control de seguridad para detener vehículos en la ruta. Durante el procedimiento se secuestró la camioneta utilizada, un arma de fuego, cartuchos y otros elementos de interés para la causa.

El detenido fue reconocido por una de las víctimas y será imputado por tentativa de robo calificado con el uso de arma de fuego, mientras que la causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía Penal de Embarcación, que sigue trabajando para esclarecer completamente lo ocurrido e identificar a otros posibles involucrados.