12 de Marzo, Salta, Argentina
caso Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones
cerrillos
Salvador Mazza
Trabajadores golondrina
Precio del combustible
Salta

Recomposición salarial: el Gobierno se reunió con autoridades y retirados de las fuerzas de seguridad

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno. Fue encabezado por el jefe de Gabinete y el ministro de Seguridad.
Jueves, 12 de marzo de 2026 07:38

El Gobierno transmitió a las autoridades de la Policía de Salta y a representantes del sector pasivo que se analizan mejoras sectoriales específicas de la fuerza de seguridad.

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el ministro de Seguridad, Gaspar Solá, indicaron que por instrucción del gobernador Gustavo Sáenz se avanza en la recomposición salarial de las Fuerzas  de manera que sea equitativa a los distintos sectores de la administración pública provincial.

Los funcionarios escucharon los requerimientos de los representantes de los retirados sobre el tema y acordaron una nueva reunión para la próxima semana.

”Está mesa de diálogo se hace en el marco del trabajo que se viene desarrollando desde el área de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad”, indicó Solá.

En la mesa de trabajo conjunta participan el coordinador Administrativo del Gobierno, Nicolás Demitropulos; el secretario de Finanzas, Ariel Burgos; el jefe de la Policía, Diego Bustos.

