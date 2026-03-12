El chikungunya ya hizo eclosión en Salvador Mazza

Tal como se preveía y como ya sucede del lado boliviano, el hospital de la localidad fronteriza de Salvador Mazza confirmó que todas las comunidades barriales presentan el vector Aedes aegypti portando el virus y, por lo tanto, con capacidad de enfermar a quienes sean picados por el mosquito. El lunes el número registrado fue de 76 casos confirmados, el martes 91, mientras que los sospechosos suman más de 300 pacientes.

La Dra. María Pérez, gerente del hospital de frontera, precisó en diálogo con FM Ciudad de Tartagal que el primer caso confirmado “se presentó el pasado 2 de febrero en el barrio Ferroviario. Día tras día las consultas fueron creciendo y la semana siguiente al Carnaval ya tuvimos una triplicación de casos. La tendencia no ha variado desde ese momento y en Salvador Mazza se presenta la misma situación que en el sur de Bolivia, por lo tanto se diagnostica a los pacientes febriles por chikungunya, ya que no se registraron casos de dengue ni de zika”.

La profesional agregó: “Ese primer caso quedó registrado como importado porque el paciente había estado en Bolivia, pero el 25 de febrero emitimos la alerta provincial, momento en que se declaró el brote al tratarse de casos autóctonos, es decir, no contraídos en el país vecino. Eso significa que el mosquito portador de la enfermedad ya está instalado en Salvador Mazza. Esto hace esperable que podamos tener casos en todo el municipio, con algunos barrios con mayor cantidad de contagios, pero en general ya está presente en todos lados”.

Confirmación por laboratorio

La médica Pérez precisó que “actualmente estamos realizando la confirmación por laboratorio mediante PCR y los casos confirmados hasta el fin de semana eran 46; el martes ascendían a 76 y el miércoles a 91. Esto implica que el paciente viene al hospital, se toman las muestras y se envían al hospital del Milagro en Salta, desde donde nos remiten el resultado. Pero casos sospechosos al momento tenemos 322”.

“Al tener la circulación del vector en todo el pueblo, apenas las autoridades epidemiológicas nos indiquen, comenzaremos a diagnosticar por nexo epidemiológico. Por lo tanto, la confirmación dejará de hacerse exclusivamente por resultado de laboratorio, como se venía realizando hasta ahora”.

La implementación del testeo rápido en Salvador Mazza se inició el martes 10. “Como toda técnica nueva, recién nos estamos familiarizando, pero le estamos informando a las autoridades del área de Epidemiología que este testeo suele realizarse en casos tardíos. Por eso estamos planteando la necesidad de aplicar el test en muestras tempranas, es decir, en pacientes que llegan a la consulta con el primer o segundo día de síntomas”.

También indicó que enviaron un contador hematológico que facilita la tarea del laboratorio para procesar una mayor cantidad de muestras y, paralelamente, analizar todas las estrategias que deberán implementarse frente a este brote.

