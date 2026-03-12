Obreros golondrina salteños, detenidos en la terminal de Malargüe: fueron denunciados por robo

Un operativo policial permitió detener a tres trabajadores golondrina que intentaban abandonar la ciudad mendocina de Malargüe, tras cometer un supuestso robo en la vivienda donde residían temporalmente. Los sujetos fueron interceptados en la terminal de ómnibus cuando se preparaban para abordar un colectivo.

El hecho ocurrió luego de que un hombre de 45 años, domiciliado sobre la ruta nacional 40, realizara una denuncia a través del sistema de emergencias 911. Según relató, los tres hombres oriundos de la provincia de Salta alquilaban una habitación en su propiedad desde hacía aproximadamente un mes.

De acuerdo con la denuncia, los sospechosos no solo dejaron una deuda por el alquiler de la vivienda, sino que también realizaron compras de mercadería por un monto cercano a los 500.000 pesos que nunca abonaron. A esto se sumó el faltante de distintos elementos de la casa, entre ellos cables, canillas y un picaporte.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (Motorizada) se dirigieron rápidamente a la terminal de ómnibus, donde lograron identificar e interceptar a los tres hombres antes de que pudieran abandonar el lugar.

Los sospechosos, de 18, 24 y 30 años, fueron aprehendidos en el lugar y se procedió al secuestro de los objetos denunciados como robados.

Por disposición del ayudante fiscal en turno, los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 24°, donde quedaron a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada de manera preventiva como “averiguación de robo”, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para avanzar con la imputación formal.

Fuente: Diario de Malargüe