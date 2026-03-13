Jujuy toma la delantera y será el primer destino de la aerolínea JOY

Jujuy volvió a tomar la delantera en la disputa por la conectividad aérea del norte argentino y, una vez más, desplazó a Salta como punto de partida de un nuevo proyecto aerocomercial.

La vecina provincia fue elegida como primer destino operativo de JOY, una nueva aerolínea argentina que apunta a desarrollar una red de vuelos regionales con un servicio de cabotaje premium y una estrategia centrada en fortalecer la conectividad entre distintas ciudades del país. Salta no figura entre los destinos de los planes de la nueva empresa.

La compañía, impulsada por un grupo de empresarios con experiencia en el sector aeronáutico y con capitales mayoritariamente nacionales, se presenta como una propuesta orientada a mejorar la conexión entre regiones que actualmente cuentan con poca oferta aérea.

Según se informó en un comunicado, el objetivo es construir una red regional moderna y eficiente, basada en rutas federales que permitan vincular ciudades del interior sin pasar necesariamente por Buenos Aires y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia de viaje con mayor confort y calidad de servicio.

Capacidad de 50 pasajeros

Para el inicio de operaciones, JOY prevé incorporar dos aeronaves Bombardier CRJ-200 LR, jets regionales con capacidad para 50 pasajeros. Estos aviones cuentan con una configuración de cabina de dos asientos por lado -sin asiento central-, lo que permite ofrecer mayor espacio personal, menor nivel de ruido y más comodidad durante el vuelo. La empresa también adelantó que su propuesta incluirá atención personalizada, un servicio a bordo de mayor categoría y procesos de embarque y desembarque más ágiles.

En cuanto a la red de destinos, la aerolínea ya firmó un acuerdo con el Gobierno de Jujuy, que se convertirá en el primer punto de operación una vez que la empresa obtenga la autorización correspondiente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Esquema de rutas

En una primera etapa, el esquema de rutas contempla conexiones desde Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo, además de enlaces regionales entre ciudades del interior como Córdoba, Iguazú y Bariloche.

Desde la compañía indicaron que el calendario definitivo de operaciones se dará a conocer una vez finalizado el proceso regulatorio. JOY se presenta como una alternativa orientada a combinar eficiencia de servicio, flexibilidad comercial y una visión de largo plazo enfocada en el desarrollo de la conectividad regional en la Argentina.

La creación de la empresa se produce en un contexto en el que la conectividad entre distintas regiones del país aparece como una de las principales demandas del transporte aéreo, especialmente para fortalecer los vínculos entre ciudades del interior y ampliar las alternativas de viaje para pasajeros corporativos y turísticos.

Los destinos