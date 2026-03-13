Los asesinos de un menor en barrio La Paz, irán a juicio por jurado

Dos hermanos llegarán a juicio acusados de homicidio agravado y serán juzgados mediante el sistema de jurado popular. El hecho ocurrió en el barrio La Paz y la víctima fue un adolescente de 15 años.

Los acusados se encuentran detenidos con prisión preventiva por el homicidio ocurrido el pasado 11 de agosto en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

El fiscal penal 2, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 del Distrito Judicial Centro para Gustavo Mauricio José Gómez, imputado como autor del delito de homicidio calificado por alevosía, y para Jorge Raúl Gómez, acusado como partícipe necesario del mismo delito, en perjuicio de Bautista Benjamín Mamani, de 15 años, conforme a lo previsto en los artículos 80 inciso 2 y 45 del Código Penal.

En el requerimiento, el fiscal González expone los informes médicos, testimonios, relevamientos de cámaras de seguridad, informes periciales y todas las medidas producidas durante la investigación penal preparatoria, que -según sostiene- constituyen el grado de convicción suficiente para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

La noche del crimen

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el hecho ocurrió el 11 de agosto de 2025 alrededor de las 22.40, en el playón deportivo ubicado en inmediaciones de la manzana 457 "C" del barrio La Paz, en la ciudad de Salta, donde se originó una gresca entre dos grupos de jóvenes.

Cuando el adolescente intentaba retirarse del lugar a bordo de su motocicleta, fue interceptado por los acusados, quienes habrían actuado de forma coordinada, circunstancia que redujo significativamente las posibilidades de defensa de la víctima.

En ese contexto, uno de los imputados lo habría agredido físicamente, mientras que el otro le asestó una puñalada en la zona del pecho con un arma blanca, provocándole una lesión mortal.

Agravante de alevosía

La modalidad del ataque, ejecutado de manera súbita y aprovechando la situación de vulnerabilidad de la víctima, es considerada por la Fiscalía como configurativa de la agravante de alevosía prevista en el Código Penal.

Tras la agresión, el adolescente logró desplazarse en su motocicleta hasta las inmediaciones de su domicilio, donde fue auxiliado por familiares y trasladado al hospital Papa Francisco, donde ingresó sin vida.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico y taponamiento cardíaco provocado por una lesión de arma. El fiscal González señaló además que la causa, de acuerdo con lo establecido por la Ley 8478 de implementación del juicio por jurados en materia penal en la provincia, será juzgada bajo esa modalidad.