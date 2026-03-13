Un barrio anegado y el costo de los loteos irregulares

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas volvieron a dejar en evidencia una problemática que desde hace años padecen vecinos del barrio Portal de La Silleta, en el municipio de Campo Quijano. Cerca de 70 familias sufrieron anegamientos en sus viviendas y patios, en un sector donde, según denuncian los propios vecinos, los terrenos fueron vendidos años atrás, en condiciones irregulares y sin las garantías básicas para su urbanización.

Calles convertidas en canales, patios completamente cubiertos de agua y viviendas con filtraciones fueron parte del escenario que obligó a desplegar entre este martes y jueves, un amplio operativo de asistencia, con la intervención de Bomberos de la Provincia, Bomberos Voluntarios, personal municipal y equipos de la delegación local, quienes trabajaron junto a vecinos para drenar el agua y asistir a familias.

Falta de controles

Pero detrás de la emergencia climática aparece un problema estructural mucho más profundo: la falta de controles en loteos realizados años atrás. Vecinos del lugar sostienen que los terrenos fueron comercializados, sin contar con certificados válidos de no inundabilidad, además de carecer en muchos casos de escritura y matrícula individual. Aun así, muchas familias compraron allí con la esperanza de acceder a un terreno propio, empujadas por la necesidad habitacional. Hoy, cada lluvia revive el problema.

"Nos dijeron que el terreno no se inundaba, que estaba todo en regla, pero no había papeles y el agua siempre entra cuando llueve", relató un vecino.

Algunos propietarios incluso analizan vender sus viviendas, cansados de los perjuicios y la incertidumbre que genera vivir en una zona con serios problemas de drenaje.

"Un problema de muchos años"

Ante esta situación, el intendente de Campo Quijano, Lino Yonar, se hizo presente en el lugar junto a equipos municipales para supervisar los trabajos de asistencia y dialogar con los vecinos afectados. El jefe comunal fue contundente al referirse al origen del problema. "Estamos acompañando a los vecinos en este momento difícil, pero también hay que decir con claridad que este es un problema que viene de muchos años atrás, producto de loteos que se hicieron sin los controles que correspondían", expresó Yonar.

El intendente explicó que el municipio debió intervenir rápidamente para contener la emergencia, aunque remarcó que la solución de fondo no es sencilla. "Hoy nos toca a nosotros dar la cara y ayudar a las familias, y lo vamos a hacer. Pero no podemos ignorar que hubo decisiones en el pasado que permitieron vender terrenos sin garantizar condiciones básicas, y eso hoy termina generando estos problemas", sostuvo.

Operativo de asistencia

Durante estos días, cuadrillas municipales trabajaron en distintos puntos del barrio para despejar desagües, asistir a las familias y evaluar los sectores más comprometidos.

Los equipos también realizaron tareas para facilitar el escurrimiento del agua acumulada, mientras bomberos colaboraban con la asistencia a las viviendas más afectadas. "Estamos trabajando con todos los recursos que tenemos disponibles. Vinimos con personal municipal, con bomberos, con maquinaria, porque lo primero es estar al lado de los vecinos y ayudarlos a superar esta situación", indicó el intendente.