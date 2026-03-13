PUBLICIDAD

13 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Inflación
Robo de moto
Aerolínea JOY
Gustavo Sáenz
Fondo de Reparación Histórica
Los viajes de Adorni
Metán
Campo Quijano
Espectáculos

Una velada ideal para disfrutar con Nancy y Daniel

Montebelli y Blasco actuarán este sábado en la Usina Cultural.
Viernes, 13 de marzo de 2026 01:11

Vuelve a brillar la Usina Cultural con las voces de Daniel Blasco y Nancy Montebelli. La cita será mañana, a las 21, en Juramento y España. El dúo regresa luego de deleitar en 2025 con el aclamado espectáculo "Homenaje", donde nos evocaron a los Bee Gees, Abba, Frank Sinatra y Carpenters, un show que también se repuso en Jujuy, Pro Cultura Salta y Rosario de la Frontera, a sala llena.

La entrega esta vez, es con "Inolvidable" (una historia de amor con canciones), todas en español, llevando a escena temas de: Armando Manzanero, Roberto Carlos, Joan Manuel Serrat, Chico Novarro, Juan Luis Guerra, Rocío Durcal, Mon Laferte, Alberto Cortez, Gloria Estefan, Pimpinela, Celia Cruz, entre otros.

Los intérpretes abordan, en 5 bloques, las distintas etapas del amor romántico, como la esperanza, el enamoramiento, el desamor, la nostalgia, el reencuentro y un final tan feliz como sorpresivo.

Con canciones del corazón

Una vez más, y recogiendo el guante de muchos seguidores, Montebelli y Blasco prometen un encuentro especial con inmortales canciones del corazón. Entradas en venta en www.vamos.gob.ar

Con dirección musical y arreglos a cargo de Daniel Blasco, y la voz cálida y producción general de Nancy Montebelli, el concierto promete un espectáculo cuidado, emotivo y de gran calidad técnica.

Un baño de nostalgia

El resultado es un viaje nostálgico por las canciones que acompañaron a varias generaciones y que siguen despertando emociones. "Prometemos un espectáculo musical poco habitual, que garantiza a los escuchas un baño de nostalgia, emociones y el reencuentro con los años dorados de las canciones que nos vieron crecer y enamorarnos con aquella música de fondo", aseguraron los artistas.

"Lo reflejado durante las últimas actuaciones nos motivó a seguir trabajando, la gente nos alienta y nos mima de manera permanente, y eso es reconfortante a la hora de hacer un análisis. El objetivo es alcanzar una excelente comunión con el público, y por suerte lo venimos logrando en presentaciones anteriores, ahora vamos por más", agregaron los destacados artistas.

 

