Una velada ideal para disfrutar con Nancy y Daniel

Vuelve a brillar la Usina Cultural con las voces de Daniel Blasco y Nancy Montebelli. La cita será mañana, a las 21, en Juramento y España. El dúo regresa luego de deleitar en 2025 con el aclamado espectáculo "Homenaje", donde nos evocaron a los Bee Gees, Abba, Frank Sinatra y Carpenters, un show que también se repuso en Jujuy, Pro Cultura Salta y Rosario de la Frontera, a sala llena.

La entrega esta vez, es con "Inolvidable" (una historia de amor con canciones), todas en español, llevando a escena temas de: Armando Manzanero, Roberto Carlos, Joan Manuel Serrat, Chico Novarro, Juan Luis Guerra, Rocío Durcal, Mon Laferte, Alberto Cortez, Gloria Estefan, Pimpinela, Celia Cruz, entre otros.

Los intérpretes abordan, en 5 bloques, las distintas etapas del amor romántico, como la esperanza, el enamoramiento, el desamor, la nostalgia, el reencuentro y un final tan feliz como sorpresivo.

Con canciones del corazón

Una vez más, y recogiendo el guante de muchos seguidores, Montebelli y Blasco prometen un encuentro especial con inmortales canciones del corazón. Entradas en venta en www.vamos.gob.ar

Con dirección musical y arreglos a cargo de Daniel Blasco, y la voz cálida y producción general de Nancy Montebelli, el concierto promete un espectáculo cuidado, emotivo y de gran calidad técnica.

Un baño de nostalgia

El resultado es un viaje nostálgico por las canciones que acompañaron a varias generaciones y que siguen despertando emociones. "Prometemos un espectáculo musical poco habitual, que garantiza a los escuchas un baño de nostalgia, emociones y el reencuentro con los años dorados de las canciones que nos vieron crecer y enamorarnos con aquella música de fondo", aseguraron los artistas.

"Lo reflejado durante las últimas actuaciones nos motivó a seguir trabajando, la gente nos alienta y nos mima de manera permanente, y eso es reconfortante a la hora de hacer un análisis. El objetivo es alcanzar una excelente comunión con el público, y por suerte lo venimos logrando en presentaciones anteriores, ahora vamos por más", agregaron los destacados artistas.