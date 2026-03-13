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Salta

Charla sobre los alcances de la Reforma Laboral

CAPEMISA realizará una charla informativa sobre los alcances de la reforma laboral con la participación del abogado especialista en derecho del trabajo Oscar Farah. El encuentro se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo en Casa Minera y estará destinado exclusivamente a socios de la cámara, con cupos limitados e inscripción previa.
Viernes, 13 de marzo de 2026 11:55

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La Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA) llevará adelante una charla informativa titulada “Alcances de la Reforma Laboral”, destinada a analizar los cambios y desafíos que plantea la nueva normativa en el ámbito del trabajo.

La actividad contará con la participación del abogado especialista en derecho laboral, Dr. Oscar Farah, quien abordará los principales aspectos de la reforma y su impacto en las empresas, el empleo y las relaciones laborales.

El encuentro se realizará el miércoles 18 de marzo, de 15 a 18 horas, en Casa Minera. Según informaron desde la organización, la actividad está dirigida exclusivamente a socios de CAPEMISA y cada empresa podrá participar con un representante.

Desde la entidad señalaron que el objetivo es generar un espacio de actualización y análisis sobre el nuevo escenario laboral, en un contexto de cambios normativos que impactan en distintos sectores productivos, entre ellos la minería.

La participación requiere inscripción previa a través de un formulario online. Además, aclararon que el cupo es limitado.

Los interesados pueden registrarse en el siguiente enlace:
https://forms.gle/z7pQPqPHkZ39jkm1A

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