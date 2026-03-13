Le dispararon a un influencer durante un robo en Barracas y todo quedó grabado

Un influencer que se dedica a la venta de celulares resultó herido de bala durante un intento de robo ocurrido en el barrio porteño de Barracas. El episodio fue grabado en su totalidad por unas gafas con cámara que llevaba puestas y los videos se viralizaron en las últimas horas en redes sociales.

La víctima es Gabriel García, de 32 años, quien publicó en sus cuentas de TikTok e Instagram varios registros donde se observa la secuencia completa del ataque. El hecho ocurrió el 2 de marzo en la plaza Díaz Vélez, en el cruce de las calles Santo Domingo y Santa Elena, aunque las imágenes se conocieron recientemente.

Cómo fue el intento de robo

Según se observa en los videos, García llegó al lugar a bordo de su moto para concretar la venta de un celular iPhone que había acordado con un supuesto cliente.

Mientras aguardaba la llegada del comprador, notó la presencia de un joven que lo observaba de cerca en la plaza. El influencer incluso le preguntó si era la persona con la que había coordinado la compra, pero el sospechoso respondió que no y se retiró caminando del lugar.

Minutos después apareció el presunto cliente, quien comenzó a revisar la caja del celular y a conversar con García durante varios minutos como parte de la transacción.

El momento del disparo

En medio de la operación apareció nuevamente el joven que estaba en la plaza. El hombre cruzó la calle, sacó un arma y intentó robarle el celular.

García reaccionó de inmediato y escapó del lugar para evitar el asalto, pero durante la huida el delincuente le disparó y la bala impactó en su pierna derecha.

En las imágenes se escucha cómo el influencer grita y pide ayuda mientras intenta alejarse del lugar con su moto.

Vecinos lo asistieron

Durante su fuga, varios vecinos advirtieron la situación y lo asistieron hasta la llegada de la policía. Personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad intervino en el lugar y solicitó la presencia del SAME.

El herido fue trasladado al Hospital Penna, donde fue atendido por la herida de bala. Según informaron las autoridades, se encuentra fuera de peligro.

La investigación del caso

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°23, que abrió actuaciones por robo a mano armada y lesiones.

Las autoridades destacaron que las grabaciones obtenidas por las gafas con cámara que llevaba la víctima son claves para avanzar en la investigación y lograr la identificación de los sospechosos.

“Las imágenes son de suma importancia para identificar a los implicados y la investigación ya está avanzada”, indicaron fuentes del caso.