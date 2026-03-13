El Ejército abrió la inscripción para incorporarse como soldado voluntario en Salta

El Ejército Argentino abrió el período de incorporación para jóvenes que quieran sumarse como soldados voluntarios en Salta durante 2026. La convocatoria fue anunciada por la División Reclutamiento y Movilización Salta, que informó que ya se encuentra habilitado el proceso de inscripción.

Los interesados pueden dirigirse personalmente a la sede de la División Reclutamiento, ubicada en la intersección de avenida Arenales y Marcelo T. de Alvear, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13. También se puede acceder a la información y completar el proceso inicial mediante un código QR difundido por la institución.

Requisitos para ingresar

Desde el Ejército indicaron que los postulantes deberán cumplir con una serie de condiciones para poder incorporarse al sistema de soldados voluntarios.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Ser ciudadano argentino, ya sea nativo, por opción o naturalizado.

Tener entre 18 y 24 años al momento de la inscripción.

al momento de la inscripción. Contar con estudios primarios completos .

. No registrar antecedentes penales .

. Ser soltero/a.

Una oportunidad para jóvenes

La convocatoria forma parte de los procesos de incorporación que el Ejército realiza periódicamente en distintas provincias del país con el objetivo de sumar jóvenes a la fuerza.

Desde la institución señalaron que el programa de soldado voluntario representa una oportunidad para quienes deseen iniciar una carrera vinculada al servicio militar y la defensa nacional, además de acceder a formación y experiencia dentro de las Fuerzas Armadas.