Bienestar digital: el desafío de educar a las nuevas generaciones en la era de la hiperconectividad

Nuestro presente se caracteriza por múltiples desafíos locales, regionales y globales. Una de las dimensiones más significativas es la irrupción de lo digital en cada ámbito de nuestra vida. El celular como tecnología es accesible en todo el planeta. Esto no borra el hecho de la desigualdad en el acceso a estos bienes tecnológicos, ya que el uso de los mismos, está atravesado por las variables que afectan lo económico y sociocultural.

Las familias, la escuela, toda la sociedad y los estados están afectados por estos grandes cambios. Las estrategias para acompañar estos procesos aún se demuestran insuficientes.

Varios países del mundo están regulando el acceso a estas tecnologías. Las voces de diversas investigaciones recomiendan la interacción con lo digital y del celular en particular, para niñas, niños y adolescentes a partir de los 13-16 años.

La provincia de Salta cuenta con la Ley N° 8474 y la Resolución N° 631, que regula la utilización de celulares en todas las escuelas de gestión pública y privada de la provincia. Sólo se permite su uso bajo fines pedagógicos específicos, previa autorización, y se restringen los grupos de WhatsApp entre docentes, padres y alumnos. La aplicación de esta medida ha traído múltiples controversias. Al mismo tiempo, toda la investigación actual avala este accionar.

Hoy, la interacción con el mundo digital supone uno de los mayores desafíos para la sociedad y, en especial, para el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, desde una lógica de cuidado y responsabilidad. Este es un problema local y global.

La inteligencia artificial está transformando profundamente nuestras culturas de muchos modos: desde lo cognitivo, lo emocional, lo laboral, etc. Como en otros tiempos, encontramos fascinación y miedo frente a un futuro que se nos presenta incierto.

Están naciendo diversas asociaciones y centros de estudio que, reconociendo los aportes y limitaciones del mundo digital, promueven un uso saludable, responsable y cuidado de estas herramientas.

La propuesta es trabajar multi-actoralmente para establecer “Pactos digitales” para favorecer una educación digital “en comunidad”. La fundación Patti digitali de Milán afirma que “la educación digital es eficaz si se ofrece de forma coordinada por parte de una comunidad (padres, escuelas, pediatras, instituciones, oratorios, scouts, clubes deportivos, etc.) en la que todos se apoyan mutuamente”. Esta experiencia se apoya en más de 15 años de trabajo del Centro de Bienestar Digital de la Universidad Milano Biccoca.

Los acuerdos buscan establecer de manera conjunta la edad en la que los chicos reciben su primer teléfono inteligente o comiencen a utilizar redes sociales. De este modo se genera un espacio de diálogo entre las familias y las instituciones.

Esta es la perspectiva que presenta la propuesta de la diplomatura de Bienestar digital en contextos formativos impulsada desde el Observatorio Para la Protección de la Infancia del Instituto de la Familia y Vida “Juan Pablo II”, de UCASAL.

Destacados profesionales se han sumado a la propuesta. El cuerpo docente está conformado por especialistas con trayectoria en la temática: el Dr. Francisco Albarelo, la Mg. Silvia Bacher, la Dra. Herminia Beatriz Parra de Gallo, la Dra. Paula Inés Porta y la Mg. Constanza Cilley.

A través de esta iniciativa buscamos contribuir con la comunidad de la provincia y de otras regiones para acompañar el cuidado de nuestras generaciones más jóvenes “en comunidad”.

Para más información:

https://prensa.ucasal.ed.ar/diplo-bienestar-digital-trib