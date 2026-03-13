Cuba admite el inicio de contactos con Washington

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, confirmó que funcionarios de su Gobierno mantuvieron conversaciones con representantes de EEUU para intentar encauzar las tensiones entre ambos países. Sin embargo, aclaró que el diálogo recién se encuentra en una etapa inicial y que todavía están "alejados" de cualquier acuerdo concreto.

El reconocimiento oficial llega después de semanas en las que Washington aseguraba que existían contactos entre ambos gobiernos, algo que La Habana había negado en reiteradas ocasiones. El propio Díaz Canel admitió que los intercambios se realizaron recientemente y que buscan explorar posibles soluciones a las diferencias bilaterales.

"Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los EEUU para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen", afirmó el mandatario. Según explicó, el objetivo de estas conversaciones es identificar los problemas que afectan la relación entre ambos países, analizar vías de solución y determinar si existe voluntad política de ambas partes para avanzar en medidas que puedan beneficiar a sus pueblos.

"Discreción, responsabilidad y seriedad"

Díaz Canel subrayó que se trata de un proceso "muy sensible" que se está manejando con discreción, responsabilidad y seriedad. También indicó que Cuba planteó que cualquier negociación debe desarrollarse sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos, la soberanía y la autodeterminación de ambos Estados.

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión económica sobre la isla. En los últimos meses, EEUU reforzó las sanciones contra Cuba y bloqueó la entrada de importaciones de petróleo, una medida que agravó la crisis energética del país. La isla produce apenas un tercio del crudo que necesita para cubrir su demanda, por lo que la restricción de suministros profundizó los cortes de energía y las dificultades económicas.

Decisión colegiada

El presidente cubano también señaló que la decisión de iniciar estos contactos fue tomada "de forma colegiada" junto al expresidente Raúl Castro y otros miembros del Gobierno, el Estado y el Partido Comunista.

Además, confirmó que las autoridades cubanas esperan la llegada de agentes del FBI para colaborar en la investigación de un incidente ocurrido el pasado 25 de febrero, cuando una lancha procedente de EEUU quiso incursionar en la isla con 10 hombres armados y los guardafronteras cubanos abatieron a cuatro de ellos. El Gobierno cubano calificó ese hecho como una "infiltración con fines terroristas".