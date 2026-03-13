La pileta UCASAL: un espacio renovado pensado para la salud y la recreación

Mover el cuerpo, relajarse después de la jornada y hasta hacer sociales con un nuevo grupo de amigos. Estos son algunos de los beneficios que ofrece la pileta de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) para la salud. Se trata de un espacio ideal para quienes buscan bienestar, recreación y ejercicio durante todo el año.

El natatorio de UCASAL fue renovado y hoy ofrece instalaciones modernas y climatizadas que permiten disfrutar de actividades acuáticas sin importar la temporada. Natación para adultos, aquagym y pileta libre son algunas de las propuestas disponibles, abiertas tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

“La pileta está hace muchos años. Lo que se cambió fue toda la estructura. Hoy es mucho más moderna y tenemos una organización totalmente diferente desde 2025”, explicó la Lic. Florencia Valdez, coordinadora de la piscina de la universidad.

Entre las reformas, se realizó el techado del espacio y la remodelación integral del sector. Al ser vidriado, el natatorio garantiza su uso durante todo el año, generando un ambiente cómodo y seguro para quienes practican actividad física. “Estamos disfrutando de este espacio que está habilitado para toda la comunidad”, agregó Valdez.

Actividades para todos los gustos

El natatorio ofrece tres opciones pensadas para mayores de edad: clases de natación, aquagym y pileta libre, es decir, sin un instructor.

Los turnos se organizan según diferentes niveles de enseñanza y horarios, por lo que cada persona puede encontrar una opción acorde a sus objetivos y necesidades, explica la coordinadora del lugar.

Uno de los grandes beneficios de las disciplinas acuáticas es que se trata de actividades de bajo impacto. Esto significa que pueden ser practicadas por personas de distintas edades y condiciones físicas, reduciendo el riesgo de lesiones.

A la vez, los ejercicios en el agua ayudan a mejorar el sistema cardiorrespiratorio y cardiopulmonar, fortalecen la musculatura y la movilidad. También son muy recomendados en procesos de rehabilitación, ya que permiten trabajar el cuerpo con mayor seguridad. “Cada uno le pone su propia intensidad”, remarcó la licenciada.

Un espacio académico

Además de su propuesta deportiva y recreativa, el natatorio cumple un rol importante en la formación de estudiantes de distintas carreras.

“El natatorio tiene como prioridad la cuestión académica, ya que el profesorado en Educación Física tiene cátedras de Natación I y II”. En estas materias participan más de 80 estudiantes que realizan allí sus prácticas.

Las instalaciones también son utilizadas por alumnos de la tecnicatura en Fitness, la diplomatura en Salvamento Acuático y carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud, consolidando el espacio como un ámbito de aprendizaje y práctica profesional.

Beneficios para la comunidad UCASAL

Quienes forman parte de la universidad cuentan con un beneficio especial para acceder a las actividades. “La comunidad UCASAL tiene el 40% de descuento”, destacó la responsable a cargo.

“Si sos alumno, docente o trabajás en la universidad, es una gran oportunidad para relajarse, conocer gente nueva y hacer actividad física”, motivó Florencia Valdez.

Las personas interesadas en participar pueden consultar disponibilidad de cupos directamente en la oficina del Natatorio, donde también se brinda información sobre horarios, niveles y modalidades de inscripción.

Con una propuesta que combina salud, formación y recreación, la pileta de UCASAL se posiciona como un punto de encuentro para quienes buscan incorporar el movimiento y el bienestar a su rutina diaria.

Conocé más:

https://prensa.ucasal.edu.ar/pileta-salud-recreacion-trib



