Cerrillos lanzó la campaña de vacunación antigripal

Esta semana comenzó en Cerrillos la campaña de vacunación antigripal, una iniciativa destinada a prevenir enfermedades respiratorias en los grupos considerados de mayor riesgo. La primera jornada se llevó a cabo en el Centro de Jubilados ubicado sobre calle Uruguay.

La actividad fue coordinada por el hospital Santa Teresita y contó con la colaboración del área de Adultos Mayores de la Municipalidad. En esta primera etapa, la campaña está dirigida principalmente a adultos mayores de 65 años y mujeres embarazadas.

Durante la jornada, la médica María Inés Pérez explicó la importancia de la vacunación anual para reducir complicaciones derivadas de la gripe. “El objetivo es prevenir enfermedades virales y gripes, que son muy nocivas para los adultos mayores y embarazadas. Porque hay que tener algo bien claro, la gripe también mata”, advirtió.

La profesional remarcó además que la inmunización permite disminuir los cuadros más graves de la enfermedad. “Las vacunas evitan las formas graves de la enfermedad”, señaló.

Antes del inicio de la vacunación, Pérez brindó una charla informativa en la que los asistentes pudieron plantear dudas y recibir recomendaciones sobre prevención y cuidados de la salud durante la temporada de enfermedades respiratorias.

La médica también explicó que la aplicación de la vacuna debe repetirse cada año. “Todos los años hay que vacunarse por la mutación de los virus, por eso las vacunas se modifican de algún modo para adecuarse a las nuevas cepas”, detalló.

La jornada contó con la participación del equipo de enfermería del hospital Santa Teresita, que estuvo a cargo de la aplicación de las dosis y del acompañamiento a los vecinos que se acercaron al centro de jubilados para inmunizarse.