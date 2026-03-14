Destacadas voces en la Legislatura salteña

Integrantes del Coro Infanto Juvenil de la ciudad de Gral. Güemes, tuvieron una destacada participación durante una presentación realizada en la Cámara de Diputados de la Provincia, formando parte del homenaje a la Mujer, dispuesto para la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026.

Como parte del acto homenaje, se hizo presente una orquesta Infanto Juvenil, integrada por estudiantes pertenecientes a orquestas del interior de la provincia y de la capital salteña, contando con la presencia de un coro de cuatro niños, quienes interpretaron la emblemática canción "Resistiré", generando un momento de gran emoción y reflexión entre los presentes.

Rocío Milena Cuevas, Isidro Emiliano Reyes Mendoza y Emma Berenice Gutiérrez, niños del coro de Gral. Güemes, que están dando sus primeros pasos con el canto, acompañaron con mucha soltura y seguridad a Juan Manuel Zerpa perteneciente al coro de la ciudad de Salta, superando todas las expectativas de los profesores y papás que los acompañaron.

"Nosotros arrancamos en febrero de este año con el coro de Güemes, con un curso de verano, recibimos a más de 60 niños y jóvenes, la mayoría con buenas voces. Cuando tomamos conocimiento de la invitación para participar en la Cámara de Diputados, tuvimos que seleccionar a 4, lamentablemente uno de ellos se enfermó y no pudo asistir" comentó la profesora Caro Pineda, responsable de las orquestas infanto juveniles a nivel provincial.

Los días de prácticas para el curso de verano, se fijaron los sábados de 9 a 13, pero para esta presentación, los niños seleccionados, practicaron en forma intensa por 15 días, un esfuerzo que rindió sus frutos.