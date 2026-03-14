Destacan el modelo de reinserción social en la Granja Penal "Santa Teresita"

El Gobierno de la Provincia conmemoró el 26º aniversario de la Unidad Carcelaria Nº 7 Granja Penal "Santa Teresita", destacando su rol como un espacio clave del sistema penitenciario orientado a la formación y al trabajo de las personas privadas de libertad. El acto fue encabezado por el ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, y el director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Torres.

En la oportunidad, el secretario de Justicia y Derechos Humanos felicitó al personal de la unidad y resaltó la importancia de la labor que se desarrolla en el establecimiento. "Tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo para que quienes están aquí alojados puedan salir con herramientas que les permitan integrarse a la cultura del trabajo y a una cultura de pacificación social que nuestra sociedad necesita", expresó.

Durante la jornada se destacó el modelo de trabajo que se desarrolla en la unidad, donde los internos, bajo un régimen semiabierto, participan en actividades productivas destinadas a fortalecer la disciplina, la responsabilidad y la adquisición de habilidades laborales. En ese marco, se proyecta la implementación de nuevos talleres que ampliarán las oportunidades de capacitación y consolidarán el perfil productivo del establecimiento.

En la granja penal, las personas privadas de libertad se capacitan y trabajan en actividades como agricultura, ganadería, cerámica y talabartería, experiencias que les permiten adquirir herramientas para su reinserción laboral al recuperar la libertad.

Participaron también de la actividad la subsecretaria de Justicia, Agustina Rizzoli, la subdirectora del Servicio Penitenciario, Valeria Calisaya, el director de Políticas Penales, Javier Salgado, y el senador provincial por el departamento Cerrillos, Gonzalo Caro Dávalos.