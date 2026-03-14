El gremio de Camioneros cerró el acuerdo paritario hasta agosto

El Sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, acordó ayer un aumento salarial del 10,1% para el período marzo-agosto, en línea con la pauta que impulsa el Ministerio de Economía para las negociaciones paritarias.

El acuerdo también contempla el pago de una suma fija no remunerativa de $53.000 durante marzo para compensar el desfasaje generado por la inflación.

El incremento se aplicará en tramos mensuales. Según lo pactado, los salarios subirán 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio y 1,5% en agosto.

La negociación se cerró luego de que el Indec informara que la inflación de febrero fue de 2,9%, por encima de lo esperado por el mercado. Aun así, es la tercera vez consecutiva que el gremio acepta el esquema impulsado por el Gobierno nacional, que busca limitar las paritarias a subas de entre 1% y 1,5% mensual como herramienta para contener la inflación.

El acuerdo fue firmado con representantes de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), aunque todavía resta su homologación por parte de la Secretaría de Trabajo.

Además, el convenio incluye un aporte empresarial de $25.000 por trabajador a la obra social del gremio y una cláusula de revisión prevista para junio, cuando se evaluará la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los incrementos salariales pactados.

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