PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
14 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Crisis del comercio
Tartagal
Torneo Primera Nacional 2026
Mundialito en Cataluña
Tartagal
Crisis del comercio
Crisis del comercio
Tartagal
Torneo Primera Nacional 2026
Mundialito en Cataluña
Tartagal
Crisis del comercio

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

El Museo de la Ciudad abrirá sus puertas también los sábados

El espacio de La Florida 97 suma otro día; de 10 a 20, se podrá recorrer sus salas e historia. Entrada libre y gratuita.
Sabado, 14 de marzo de 2026 01:47
Actualmente se encuentra en exhibición la muestra "Entre tramas y textiles".

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Municipalidad de Salta informa que el Museo de la Ciudad Casa de Hernández amplía su horario de atención a los visitantes. A partir de ahora, el espacio ubicado en el microcentro de Salta abrirá sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 19.30, y también la apertura de sus salas será los sábados, de 10 a 20.

La iniciativa busca facilitar el acceso de vecinos y visitantes a este espacio cultural ubicado en pleno centro de la ciudad, permitiendo disfrutar durante el fin de semana de sus exposiciones, actividades y propuestas artísticas.

El Museo de la Ciudad funciona en una histórica casa ubicada en La Florida 97, construida a fines del siglo XVIII como vivienda y espacio comercial.

En 1977, el inmueble fue expropiado por el gobierno de entonces y declarado Monumento Histórico Nacional en 1979. A lo largo del tiempo, el edificio tuvo distintos propietarios y usos, convirtiéndose en testigo de diversas etapas de la historia social de Salta.

Patrimonio y muestras

Su patrimonio se fue generando año a año a partir de donaciones de objetos pertenecientes a los vecinos de la ciudad, con el fin de ser un espacio de resguardo de la memoria colectiva y preservación de la identidad regional.

En sus salas cuenta con exposiciones permanentes que muestran la arquitectura, objetos, los gustos e intereses de los habitantes de Salta a lo largo de su historia.

Además, durante todo el año el museo propone muestras temporales, actividades culturales, educativas y presentaciones artísticas, consolidándose como un punto de encuentro para vecinos, artistas y turistas interesados en la cultura local. Con propuestas renovadas cada mes, es un paseo que puede disfrutarse durante todo el año.

Desde el municipio se invita a la comunidad a acercarse y recorrer este espacio con entrada libre y gratuita, en Florida 97.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD