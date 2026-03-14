El Museo de la Ciudad abrirá sus puertas también los sábados

La Municipalidad de Salta informa que el Museo de la Ciudad Casa de Hernández amplía su horario de atención a los visitantes. A partir de ahora, el espacio ubicado en el microcentro de Salta abrirá sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 19.30, y también la apertura de sus salas será los sábados, de 10 a 20.

La iniciativa busca facilitar el acceso de vecinos y visitantes a este espacio cultural ubicado en pleno centro de la ciudad, permitiendo disfrutar durante el fin de semana de sus exposiciones, actividades y propuestas artísticas.

El Museo de la Ciudad funciona en una histórica casa ubicada en La Florida 97, construida a fines del siglo XVIII como vivienda y espacio comercial.

En 1977, el inmueble fue expropiado por el gobierno de entonces y declarado Monumento Histórico Nacional en 1979. A lo largo del tiempo, el edificio tuvo distintos propietarios y usos, convirtiéndose en testigo de diversas etapas de la historia social de Salta.

Patrimonio y muestras

Su patrimonio se fue generando año a año a partir de donaciones de objetos pertenecientes a los vecinos de la ciudad, con el fin de ser un espacio de resguardo de la memoria colectiva y preservación de la identidad regional.

En sus salas cuenta con exposiciones permanentes que muestran la arquitectura, objetos, los gustos e intereses de los habitantes de Salta a lo largo de su historia.

Además, durante todo el año el museo propone muestras temporales, actividades culturales, educativas y presentaciones artísticas, consolidándose como un punto de encuentro para vecinos, artistas y turistas interesados en la cultura local. Con propuestas renovadas cada mes, es un paseo que puede disfrutarse durante todo el año.

Desde el municipio se invita a la comunidad a acercarse y recorrer este espacio con entrada libre y gratuita, en Florida 97.